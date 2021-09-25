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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بفستان قصير.. ريهام حجا تحتفل بعيد ميلادها برفقة زوجها

صدى البلد

أثارت الفنانة ريهام حجاج الجدل من خلال نشرها مجموعه من الصور عبر ستورى حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام من احتفال زوجها  بعيد ميلادها.

 

وظهرت ريهام حجاج ؛ بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الانظار مرتدية فستان باللون الاسود مكشوف الأكتاف والصدر والظهر وهو ما جعل اطلالتها بسيطة وجذابه ومبهجة ولفتت الانظار.

 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون الاحمر وهو ما تناسب مع اطلالتها الأنيقة الجريئة. 

 

حرص عدد كبير من نجوم ونجمات الفن على المشاركة في الاحتفال بعيد ميلاد النجمة ريهام حجاج ، والذى أقيم بفيلا زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، حيث حضر كل من النجمتين الكبيرتين يسرا وإلهام شاهين، والمخرجة السينمائية إيناس الدغيدى، والنجمة نيللى كريم والإعلامية بوسى شلبى، والمنتج الكبير جمال العدل وأسرته، والفنان محمد الشرنوبى وزوجته راندا رياض، وعدد من سيدات المجتمع وصديقات ريهام من خارج الوسط الفنى.
 
كما حضرت سيدة المجتمع لمياء حلاوة، وسيطر على حفل عيد الميلاد أجواء احتفالية متميزة، خاصة في ظل المفاجئة التي أعدها رجل الأعمال محمد حلاوة لزوجته ريهام حجاج، حيث أعد لها مفاجأة عبارة عن صندوق كبير بداخله صورة كبيرة تجمعهما، وبالونات وصور لها فضلا عن كتابة اسمها بالحروف، هذا بالإضافة إلى كتابة اسمها بالورود وبالأنوار ذات الإضاءات الجاذبة، وسط حديقة فيلتهما.

 

يذكر أن آخر أعمال ريهام حجاج مسلسل "وكل ما نفترق" في رمضان الماضي، وشارك في بطولته: أحمد فهمي، رانيا يوسف، عمرو عبدالجليل، سيد رجب، أيتن عامر، محمد الشرنوبي، سلوى خطاب، رحاب الجمل، أحمد صيام، طارق عبدالعزيز، هند عبدالحليم وغيرهم.

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إطلالات ريهام حجاج اطلالة ريهام حجاج الفنانة ريهام حجاج ريهام حجاج و محمد حلاوة

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