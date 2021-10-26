استمرار أعمال إزالة الاشغالات والتعديات بأحياء بورسعيد

أكد اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد عن ، استمرار حملات إزالة الاشغالات والتعديات بجميع الأحياء ، فى إطار الحفاظ على الشكل الجمالى والحضاري و فتح الطرق ومنع الاذدحام ، حيث واصلت الأجهزة التنفيذية بحي الضواحي حملة رصد وإالة المخالفات ومتابعة التزام المواطنين بعدم عودة المخالفات بمناطق الأمل واللبانة الجديدة بالضواحى وذلك في إطار متابعة عدم عودة المخالفات إلى هذه المناطق مرة أخرى والازالة الفورية لها والحفاظ على أعمال التطوير التى تمت .

وشنت الأجهزة التنفيذية بحى العرب فى بورسعيد ، اليوم حملة للتصدى لظاهرة الاشغالات واستغلال مساحات دون الحصول على التراخيص اللازمة و التى تخالف قوانين الاشغال و تم رفع وإزالة كافة الاشغالات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين .

كما قامت الأجهزة التنفيذية حى الزهور فى بورسعيد، بحملة مكبرة تم خلالها المرور بمحيط مستشفي الزهور ومحيط كلية الدراسات الاسلامية وشارع عبد الحليم محمود وتم رفع ومصادرة عدد من الاشغالات والفتارين .

وتابع رئيس حى المناخ فى بورسعيد ، خلال جولة بالمنطقة السابعة إزالة التزويدات والتعديات أمام المحلات وفتح الشوارع المغلقة، وإزالة العشش فوق الأسطح وتعديات الشقق السكنية بالدور الأرضية ، وفتح شوارع المنطقة علي سعد زغلول وكسري ودهان واجهات العمارات.

وأكد رئيس الحي ، علي الإنتهاء من إزالة كافة التعديات والتزويدات التي تشوه المنظر العام خلال يومين فقط بالتوازي مع قيام الشركة المنفذة بأعمال الترميم والدهانات وإصلاح نزلات الصرف الصحي وازالة الجزر الوسطي بالمنطقة وتوسعة الشوارع .

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