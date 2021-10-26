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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تقارير: سولشاير سيقود مانشستر يونايتد أمام توتنهام السبت المقبل

سولشاير
سولشاير

كشفت تقارير صحفية، اليوم، الثلاثاء، آخر تطورات موقف النرويجي أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد، والمهدد بالإقالة بعد الهزيمة بخماسية على يد ليفربول.

 

ونقلًا عن وكالة “رويترز”، فإن سولشاير سيقود فريقه مانشستر يونايتد أمام توتنهام هوتسبير يوم السبت في الدوري الإنجليزي.

 

ويعاني نادي مانشستر يونايتد، فالفريق الذي يدربه سولشاير تتراجع نتائجه بشكل مخيف، وكان آخرها الخسارة 5-0 على يد ليفربول بقيادة محترفنا المصري محمد صلاح الذي أحرز “هاتريك” في أولد ترافورد، بقمة الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

 

ولم تتخذ إدارة مانشستر يونايتد قرار إقالة سولشاير من منصب المدير الفني حتى الآن.

 

وكان اسم كونتي قد ارتبط في الفترة الأخيرة لخلافة النرويجي أولي جونار سولشاير في تدريب فريق مانشستر يونايتد، حال اتخاذ قرار إقالته، بعد النتائج المخيبة لآمال جماهير الشياطين الحمر.
 

سولشاير ليفربول مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي محمد صلاح كونتي

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