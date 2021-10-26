مع طائر أسود.. أحمد مكي في أحدث ظهور على إنستجرام

شارك الفنان أحمد مكي مقطع فيديو جديد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، برفقة طائر أسود شكله غير تقليدي.

وكتب أحمد مكي لمتابعيه: “مسا مسا”، ونال الفيديو تفاعلا كبيرا من قبل محبيه وجمهوره عبر السوشيال ميديا.

وشارك أحمد مكي في بطولة مسلسل الاختيار 2 واحد من أهم مسلسلات رمضان 2021، ويدور العمل الفني حول بطولة جديدة من بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بالغالى والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن.

مسلسل "الاختيار 2" بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي وبشرى، إياد نصار، إنجي المقدم، الراحل هادي الجيار، وأسماء أبو اليزيد، وسلوى عثمان وكوكبة من النجوم، وهو سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وتم عرض الجزء الأول منه العام الماضى وحقق نجاحًا كبيرا.