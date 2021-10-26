عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هيثم شعبان: هدف الجونة في سيراميكا كليوباترا تسلل

هيثم شعبان
هيثم شعبان

أكد هيثم شعبان، المدير الفني لسيراميكا كليوباترا، إن الفريق قدم مستوى جيد في مباراة الجونة، مشيرا إلى أن التوفيق غاب عن اللاعبين خلال اللقاء.

وقال هيثم في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة، إن هدف نادي الجونة في مرمانا جاء من تسلل، ولكني أحترم التحكيم المصري".

وتابع: "لدينا طموح كبير هذا الموسم، ونسعى أن يقدم الفريق كرة قدم ممتعة".

وسيطر التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق علي أحداث مباراة سيراميكا كليوباترا والجونة  في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الأسبوع الأول من الدوري المصري الممتاز.

تفاصيل مباراة سيراميكا والجونة


بدأت المباراة حماسية بين الفريقين حيث بادر لاعبي سيراميكا كليوباترا بالهجوم لكن بدون خطورة تذكر علي مرمي الجونة.

انحصر اللعب بين الفريقين في وسط الملعب وسط حذر دفاعي من الفريقين خوفا من هدف مبكر يربك الحسابات.

وحاول لاعبو سيراميكا كليوباترا فك شفرة دفاعات فريق الجونة المستبسل دفاعيا أمام مرماه ليحافظ علي نظافة شباكه.

وشهدت الدقيقة 18 من عمر اللقاء احتكام حكم اللقاء الي الفار بعد عرقلة محمد إبراهيم نجم سيراميكا داخل منطقة جزاء فريق الجونة ولكن كان راي الفار أنها لا تستدعي ركلة جزاء.

وأهدر سيراميكا كليوباترا هدف اللقاء الأول في الدقيقة 24 بعدما انفرد أحمد محسن بمرمي الجونة ولكنه سددها خارج المرمي بغرابة شديدة.

وواصل لاعبي سيراميكا كليوباترا مسلسل اهدار الفرص بعدما أضاع شريف دابو فرصة التقدم علي الجونة في الدقيقة 32 بعدما انفرد بالمرمي وسددها خارج الملعب.

وأهدر شريف دابو لاعب سيراميكا كليوباترا فرصة هدف محقق، بعدما مرر أحمد محسن تمريرة رائعة وصلت لدابو داخل منطقة الجزاء في انفراد تام أمام المرمى، ولكن تسديدته جاءت أعلى المرمى.

هدف سيراميكا كليوباترا


وتمكن سيراميكا كليوباترا من إحراز الهدف الأول في المباراة خلال الدقيقة 36، بعدما لعب شريف دابو كرة عرضية رائعة من ركلة حرة، وصلت إلى سيف تقا الذي حول الكرة برأسية قوية سكنت شباك حارس الجونة.

واستطاع خالد قمر مهاجم نادي الجونة أن يخطف هدف التعادل مع بداية الشوط الثاني وتحديداً في الدقيقة 48، بعدما فشل مدافع سيراميكا في تشتيت الكرة، لتصل الكرة إلى قمر الذي سجل الكرة في المرمى الخالي.

وكاد باسم مرسي أن يسجل هدف التقدم لصالح سيراميكا كليوباترا، بعد أن سدد كرة قوية ولكن حارس مرمى الجونة يتصدى للكرة ببراعة وحولها لركلة ركنية.

وأنقذت العارضة العلوية لمرمى فريق الجونة، هدف مؤكد لصالح سيراميكا كليوباترا، بعد أن ارتدت كرة من دفاع الجونة، ليطلق أحمد محسن تسديدة صاروخية، تصدى لها حارس الجونة قبل أن ترتطم الكرة بالعارضة العلوية وتبتعد عن منطقة الجزاء.

هيثم شعبان سيراميكا كليوباترا الجونة التحكيم المصري الدوري المصري الممتاز

ترشيحاتنا

مشهد تقشعر له الأبدان.. آلاف الكائنات البحرية تخرج للشواطئ في حالة مرعبة

بشرى.. وصول سعر كرتونة البيض لـ 42 جنيها الأسبوع المقبل | فيديو

أنقذوا أنفسكم من النار.. وكيل الأزهر السابق يعلق على العري في المهرجانات

علاج قرآني للصداع.. 12 آية تذهب عنك آلام الرأس نهائياً

دعاء يجعل الملائكة تستغفر لك إلى يوم القيامة

تعرف على أسطول جيب الأمريكية موديلات 2021 في المغرب .. صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أصاب الفراش جنابة ثم جفت وجلسنا عليها.. فهل تؤثر على طهارة ملابسنا؟

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن امتحانات الصف الرابع الإبتدائي

حقيقة وفاة مدحت شلبي.. من نشر الخبر وكيف وصل إلى الجمهور ؟

تحذيرات هامة.. بيان عاجل من الصحة العالمية بشأن جائحة كورونا

بعد حفل زفاف أسطوري بأسابيع.. وفاة رجل أعمال والزوجة تعاني من الصدمة

مفاجأة.. رسائل واتساب مسربة تكشف تورط ابن شاروخان في قضية المخدرات

بيان عاجل من مصر للطيران حول تعرض طائرة لحادث في مطار سعودي

لمس أجزاء حساسة من جسدها.. محاكمة ممرض تحرش بمريضة داخل مستشفى الطالبية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجمتا الإغراء.. تفاصيل "شتيمة" تحية كاريوكا لمونرو الشرق هند رستم بسبب الخيانة

نشرة المنوعات.. عجوز يحتفل بعيد ميلاده الـ100.. وبرنامج صيني يسرق صورة شابة وخطيبها

احذروا.. برنامج صيني يسرق صورة شابة وخطيبها ويستبدلها بامرأة أخرى|فيديو

لسه شباب.. عجوز يحتفل بعيد ميلاده الـ 100 |صور

فيديو

بعد وجع وضغط طويل.. سر تنازل ريهام سعيد عن قضية سما المصري

فيديو جراف.. إلغاء الطوارئ وتشكيل حكومة جديدة.. السودان يتجه نحو تصحيح المسار

فلتت مني.. كيف ردت دينا الشربيني على رسالة عمرو دياب في أحد الأفراح

فيديو جراف.. عذراء.. حل لغز محاولة انتحار عروس الدقهلية

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

فيلم dune .. رحلة ممتعة في عالم آخر

خالد طلعت

هل يستحق محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في العالم ؟

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

اﻟﻤﺰﻳﺪ