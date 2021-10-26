هيثم شعبان: هدف الجونة في سيراميكا كليوباترا تسلل

أكد هيثم شعبان، المدير الفني لسيراميكا كليوباترا، إن الفريق قدم مستوى جيد في مباراة الجونة، مشيرا إلى أن التوفيق غاب عن اللاعبين خلال اللقاء.

وقال هيثم في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة، إن هدف نادي الجونة في مرمانا جاء من تسلل، ولكني أحترم التحكيم المصري".

وتابع: "لدينا طموح كبير هذا الموسم، ونسعى أن يقدم الفريق كرة قدم ممتعة".

وسيطر التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق علي أحداث مباراة سيراميكا كليوباترا والجونة في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الأسبوع الأول من الدوري المصري الممتاز.

تفاصيل مباراة سيراميكا والجونة



بدأت المباراة حماسية بين الفريقين حيث بادر لاعبي سيراميكا كليوباترا بالهجوم لكن بدون خطورة تذكر علي مرمي الجونة.

انحصر اللعب بين الفريقين في وسط الملعب وسط حذر دفاعي من الفريقين خوفا من هدف مبكر يربك الحسابات.

وحاول لاعبو سيراميكا كليوباترا فك شفرة دفاعات فريق الجونة المستبسل دفاعيا أمام مرماه ليحافظ علي نظافة شباكه.

وشهدت الدقيقة 18 من عمر اللقاء احتكام حكم اللقاء الي الفار بعد عرقلة محمد إبراهيم نجم سيراميكا داخل منطقة جزاء فريق الجونة ولكن كان راي الفار أنها لا تستدعي ركلة جزاء.

وأهدر سيراميكا كليوباترا هدف اللقاء الأول في الدقيقة 24 بعدما انفرد أحمد محسن بمرمي الجونة ولكنه سددها خارج المرمي بغرابة شديدة.

وواصل لاعبي سيراميكا كليوباترا مسلسل اهدار الفرص بعدما أضاع شريف دابو فرصة التقدم علي الجونة في الدقيقة 32 بعدما انفرد بالمرمي وسددها خارج الملعب.

وأهدر شريف دابو لاعب سيراميكا كليوباترا فرصة هدف محقق، بعدما مرر أحمد محسن تمريرة رائعة وصلت لدابو داخل منطقة الجزاء في انفراد تام أمام المرمى، ولكن تسديدته جاءت أعلى المرمى.

هدف سيراميكا كليوباترا



وتمكن سيراميكا كليوباترا من إحراز الهدف الأول في المباراة خلال الدقيقة 36، بعدما لعب شريف دابو كرة عرضية رائعة من ركلة حرة، وصلت إلى سيف تقا الذي حول الكرة برأسية قوية سكنت شباك حارس الجونة.

واستطاع خالد قمر مهاجم نادي الجونة أن يخطف هدف التعادل مع بداية الشوط الثاني وتحديداً في الدقيقة 48، بعدما فشل مدافع سيراميكا في تشتيت الكرة، لتصل الكرة إلى قمر الذي سجل الكرة في المرمى الخالي.

وكاد باسم مرسي أن يسجل هدف التقدم لصالح سيراميكا كليوباترا، بعد أن سدد كرة قوية ولكن حارس مرمى الجونة يتصدى للكرة ببراعة وحولها لركلة ركنية.

وأنقذت العارضة العلوية لمرمى فريق الجونة، هدف مؤكد لصالح سيراميكا كليوباترا، بعد أن ارتدت كرة من دفاع الجونة، ليطلق أحمد محسن تسديدة صاروخية، تصدى لها حارس الجونة قبل أن ترتطم الكرة بالعارضة العلوية وتبتعد عن منطقة الجزاء.