ننشر تفاصيل الحفل الأسطوري لافتتاح طريق الكباش ..شاهد

تتجه أنظار العالم أجمع، مطلع الشهر القادم، نحو محافظة الأقصر، لمشاهدة أكبر حفل أسطوري وهو افتتاح طريق الكباش الأثري بمدينة عاصمة السياحة العالمية " الأقصر ".

حيث سيحضر الافتتاح، أشهر الشخصيات الدولية والعربية والمصرية المهتمين بالآثار، كما يشهد الحفل أكثر من 80 رئيس دولة وملك.

وأكد مصدر مطلع بأن الحفل سوف يشهد استعراضات للمراكب الشراعية بنيل الأقصر عبارة عن مراكب تحمل الهوية البصرية وثلاث مراكب أخرى على الشكل الفرعوني القديم يتم تجهيزها لتحمل فنانين يمثلون " كهنة آمون ".

كذلك يوجد استعراض للبالون الطائر ومن المحتمل ان تكون الفنانة أسماء أبو اليزيد " مشاركة بالاستعراض على انغام الفنان "حماقي" .

وتم تجهيز مسرح كبير داخل فناء معبد الأقصر ليتم عرض العروض الفنية عليه وجميعها على موسيقي الفرعونية القديمة مثل " انشودة آمون " وسوف يتم احياء عيد " الاوبت " وهو من الأعياد المقدسة عند المصري القديم حيث سيكون هناك موكب فرعوني يمر بطريق الكباش للإله " آمون " يحمله الكهنة وسط ترنيمات.

وتسعى وزارة السياحة والاثار لتقديم مقتطفات من اهم اثار الأقصر اثناء العرض وذلك للترويج السياحي للمدينة الاثرية التي تمتلك ثلث اثار العالم بعد ان أصبحت متحفا مفتوحا امام الجميع.

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