أبو طالب العيسوي: غياب طلعت يوسف أثر على أداء الإسماعيلي أمام الأهلي.. والنتيجة غير متوقعة.. فيديو

قال أبو طالب العيسوي، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، إنه لا يتمنى أن تكون ظروف فريقه مثل الموسمين الماضيين.

وأضاف العيسوي، في تصريحات للإعلامي كريم رمزي ببرنامج رقم 10 على القناة الأولى:"البداية لم يكن يتوقعها أحد، الإعداد النفسي والبدني للنادي الأهلي كان قوي جدًا وكان به تركيز وعمل حساب للنادي الإسماعيلي جيدًا".

وأضاف :" في المقابل لم يكن لاعبي الإسماعيلي في مستواهم كما أن غياب كابتن طلعت يوسف كان مؤثرًا ولكن هذه هي البدايات".

وأردف لمدرب السابق للإسماعيلي تصريحاته بقوله:"الفرق الكبيرة أو الصغيرة أو المتوسطة لا تتوقع بدايتها والإسماعيلي لم يكن في المستوى الطبيعي".

وأتم :" لكن من كان يتوقع أن يخسر الإسماعيلي برباعية نظيفة؟.. لابد أن ننسى ماحدث اليوم والموسم الماضي هُزم ليفربول بسباعية ولكن الفرق الكبيرة هي من تعود سريعًا".

واختتم:" نريد إسعاد جماهير الإسماعيلي وإعادة الدراويش لمكانته الطبيعية ولابد أن يكون هناك تكاتف من الجميع وندعم اللاعبين فمازال الوقت مبكرًا".