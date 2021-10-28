خداع استراتيجي.. تامر أمين ينتقد تصريحات المحللين قبل مباراة الأهلي والإسماعيلي

علق الإعلامي تامر أمين على فوز الأهلي على الإسماعيلي برباعية نظيفة وتألق بيرسي تاو في ظهوره الأول، قائلا «يارب تكونوا صدقتوني عندما تحدثت عن التشكيل العجيب لـ موسيماني».

وقال «تامر أمين» خلال برنامج «آخر النهار» المذاع على قناة «النهار»: «اوعى حد يحكم على التشكيل أو المراكز على الورق، وكلام المحللين الرياضيين قبل المباراة كان أي كلام رز بلبن سادة من غير مكسرات».

وأضاف «تامر أمين» أن الكرة هي تطبيق اللاعبين لكلام المدرب في الملعب وليس تشكيل ومراكز، ويجب أن نحكم بعد الأداء، مؤكدا أن الأهلي قدم أداء رائعا وبه مفاجأة للمنافس وهو الإسماعيلي رغم أنه فريق كبير، ولكن الأهلي عمل خداع استراتيجي في كرة القدم.

وتابع «تامر أمين» أن الكرة والتحليل مش بدل وكرافتات لكن أداء في الملعب وفكر مدرب، متابعا : «الله اكبر في عين اللي شاف الأهلي ومصلاش على النبي».

فاز في 46 مباراة.. أرقام بيتسو موسيماني منذ قيادته لـ الأهلي فنيا

تغلب فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي، على نظيره فريق الإسماعيلي برباعية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس، الأربعاء، في إطار الجولة الأولى بالدوري المصري.

أحرز رباعية المارد الأحمر فى شباك الدراويش التونسي على معلول من ركلة جزاء، واللاعب الجنوب أفريقي بيرسي تاو هدفين، وأحمد عبدالقادر هدفا من مهارة فردية.

واستطاع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الكرة قيادة الأهلي لانتصارات كبيرة منذ التعاقد معه من جانب محمود الخطيب، رئيس القلعة الحمراء.

وفي السطور التالية يعرض "صدى البلد"، أرقام الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مع النادى الأهلى على مستوى الدوري وبطولات أفريقيا وكأس العالم للأندية.