العدسات التجسسية ترصد بي إم دبليو إلبينا B4 جران كوبيه 2022 .. صور

استطاعت شركة بي إم دبليو أن تقدم نخبة لامعة من المحركات القوية على مدار تاريخها العريق، إلى جانب التصميمات المختلفة والتي تتنوع بين فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات والهاتشباك والسيدان، وتمكنت العدسات التجسسية أن تكشف عن تفاصيل جديدة للنسخة بي إم دبليو إلبينا B4 جران كوبيه 2022، والتي تعد واحدة من الاصدارت القوية الخاصة بالصانع الألماني المخضرم.

تصميم السيارة بي إم دبليو إلبينا B4 جران كوبيه 2022

جاءت السيارة بي إم دبليو إلبينا B4 جران كوبيه 2022 بمصابيح عدوانية المظهر، وشبكات أمامية متعددة المقاطع من جزئين تضم لمسات باللون الفضى، بينما ترتكز على جنوط رياضية تتكون من 5 اضلاع وهو ابرز التغييرات التي جاءت مع علب مكابح زرقاء، بالاضافة إلى مرايات جانبية مدعومة بشرائح ضوئية.

أما عن الناحية الخلفية فظهرت إلبينا B4 جران كوبيه 2022 بمنظومة عادم رباعية الاداء بطريقة ثنائية، ولكن بعض التمويهات مازالت تخبيء وجود العواكس الضوئية وعرض تفاصيل الصادم الخلفي، وعلى الرغم من هذه التمويهات ظهرت السيارة وهي تضم سبويلر خلفي نحيف، بالاضافة إلى فتحة سقف كهربائية.

توقعات بشأن محرك بي إم دبليو إلبينا B4 جران كوبيه 2022

تضم النسخة القياسية من M440i xDrive محرك يستطيع ان ينتج قوة قدرها 382 حصانا، وعزم دوران يبلغ 500 نيوتن/متر، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 250 كيلومتر/ساعة، مع قوة انطلاق وتسارع من 0 لـ 100 كم خلال توقيت زمني مدته 4.4 ثانية، ومن المتوقع أن ترتفع هذه القدرات الخاصة بـ إلبينا B4 جران كوبيه 2022 لتصل إلى قوة 456 حصانا، و 700 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، وبسعرة قصوى تصل لـ 303 كم/ساعة، مما يمنحها قوة تسارع من المقطة 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة في غضون 3.8 ثانية فقط.