ابتعد عن الحلويات أبرزها..هاني الناظر يقدم روشتة لعلاج الأرق

يعتبر الأرق و قلة النوم من أكثر المشاكل التي تواجه الكثير من الأشخاص مما يؤثر على نشاطهم و حيويتهم أيضا بالسلب نتيجة قلة النوم.

في هذا السياق كشف الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، ورئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، عن بعض النصائح التي يجب مراعاتها لكي تساعدك في التخلص من الأرق.

أوضح الناظر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، عن أبرز الأمور التي يجب مرعاتها و تطبيقها لكي تتخلص من الأرق.

كيف تنام ليلا نوما عميقا وتستيقظ صباحا علي نشاط وحيوية ؟

أولا -لا تتناول قبل النوم وجبات ثقيلة او حلويات.

ثانيا - تناول كوب دافئ من الينسون او النعناع او الكركديه.

ثالثا - لا تراجع اي احداث سخيفة او مشاكل تعرضت لها اثناء اليوم.

رابعا - لا تتابع أي أفلام او برامج او اخبار مثيرة او مزعجة او كئيبة.

خامسا - لا تدخل مع آخرين في حوارات غير مجدية او جدال عقيم.

سادسا - عليك بالاستحمام بماء دافئ واستعمل معه صابون الجلسرين.

سابعا - عند دخولك الفراش تخير الجانب الذي ترتاح له في نومك.

ثامنا - احرص علي النوم المتواصل في حدود 8 ساعات.