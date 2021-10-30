عاجل
أخبار الرياضة .. الخطيب يحتفل بعيد ميلاده .. وليد عرفات رئيسا لـ سموحة ..وإقالة الجهاز الطبي لـ البنك الأهلي خبر x تريند ...هاشتاج سنة حلوة يا بيبو يتصدر تويتر ..عصام الحضري يحتفل بعيد ميلاد زوجته.. لقاء الخميسي تروج لحكاية "حتة من القمر" أذكار بعد الصلاة .. فضلها وكيفية أدائها علاوة سنوية وحماية من الفصل.. مزايا مشروع قانون العمل الجديد في نقاط أخبار السيارات| مقارنة بين كيا سبورتاج وهيونداي توسان موديل 2021.. أبرز 5 سيارات كروس أوفر في مصر موديل 2021.. سيتروين تطرح نسختها C4 موديل 2022
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

إذا تزوجت أكثر من رجل فلمن أكون في الجنة؟.. الشعراوي يجيب

إذا تزوجت أكثر من
إذا تزوجت أكثر من رجل فلمن أكون في الجنة؟.. الشعراوي يجيب

إذا تزوجت أكثر من رجل فلمن أكون في الجنة؟.. دائماً ما تبحث النساء مطلقات أو أرامل خاصة عن الجنة وتراودهن أسئلة عديدة منها: إذا تزوجت أكثر من رجل فلمن أكون في الجنة؟، وتلك المسألة بحث رجال الدين فيها كثيراً فيما يتعلق بالنسبة للأرملة والمطلقة التي تعددت زيجاتهن في الدنيا.

إذا تزوجت أكثر من رجل فلمن أكون في الجنة ؟

وقال إمام الدعاة الشيخ محمد متولي الشعراوي وزير الأوقاف الأسبق، في إجابته على سؤال المرأة مع أي أزواجها في الدنيا تكون في الجنة؟، ضمن موسوعته "فتاوى النساء"، إن النبي صلى الله عليه وسلم ورد إليه هذا السؤال فقال:" تُخير.. فتكون مع أحسنهم خلقاً"، لافتاً إلى أنه قد قيل:"تكون لآخر أزواجها في الدنيا".

واستشهد الإمام الراحل في إجابة سائلة: إذا تزوجت أكثر من رجل فلمن أكون في الجنة؟، بما ذكره القرطبي في التذكرة عن أسماء بنت أبي بكر وامرأة الزبير بن العوام رضي الله عنهم، كانت تخرج عليه حتى عوتب في ذلك، قال:" وغضب عليها وعلى ضرتها، فعقد شعرة واحدة بالأخرى ثم ضربهما ضرباً شديداً، وكانت الضرة أحسن اتقاء، وكانت أسماء لا تتقي، فكان الضرب بها أكثر، فشكت إلى أبيها فقال: أي بنيه اصبري، فإن الزبير رجل صالح، ولعله أن يكون زوجك في الآخرة، ولقد بلغني أن الرجل إذا ابتكر بالمرأة تزوجها في الجنة".

ولفت إلى أن معاوية بن أبي سفيان خطب أم الدرداء فأبت - رفضت، وقالت: "سمعت أبا الدرداء يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:" المرأة لآخر أزواجها في الجنة، وقال لي: إن أردت أن تكوني زوجتي في الجنة فلا تتزوجي من بعدي"، وحديث أم المؤمنين السيدة أم حبيبة رضي اللّه عنها قالت: يا رسول اللّه، المرأة يكون لها زوجان في الدنيا، ثم يموتون ويجتمعون في الجنة لأيهما تكون، للأول أو للآخر؟، قال: لأحسنهما خلقاً كان معها يا أم حبيبة، ذهب حسن الخلق بخيري الدنيا والآخرة".

واختتم إمام الدعاة بأن المسألة على خلاف، قائلاً:"إلا أنه قيل: تُخير إذا كانت ذات أزواج".

هل تلد نساء الجنة وما مدة حملهن؟ الإجابة من كتاب الشيخ الشعراوي

خواطر الشيخ الشعراوي.. عجائب في حياة إمام الدعاة لا يعرفها الكثيرون.. "نوستالجيا"

إذا تزوجت أكثر من رجل فلمن أكون في الجنة؟

أورد ابن منظور في لسان العرب أن العزاب هم الذين لا أزواج لهم من الرجال والنساء، وأن المرأة تكون في الجنة لزوجها في الدنيا إذا دخل معها الجنة إذا كانت لم تتزوج إلا زوجا واحدا؛ لقوله تعالى: جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ [الرعد:23]. ولقوله تعالى: ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ [الزخرف:70].

وقال ابن حجر الهيثمي في الزواجر: من ماتت في عصمة إنسان فهي له دون غيره، بخلاف من ماتت لا في عصمة أحد. اهـ.

وتابع: أما إذا تزوجت المرأة أكثر من زوج، ودخل جميعهم الجنة، فالراجح أنها لآخر أزواجها؛ لما رواه البيهقي في سننه أن حذيفة قال لزوجته: إن شئت تكوني زوجتي في الجنة فلا تزوجي بعدي، فإن المرأة في الجنة لآخر أزواجها في الدنيا؛ فلذلك حرم الله على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن ينكحن بعده، لأنهن أزواجه في الجنة.

السحر والتفريق بين الزوجين 

اعتمد إمام الدعاة الشيخ محمد متولي الشعراوي في فتواه بأمر الجن وتسخيره لطلاق الرجل وزوجته على الآية الكريمة: «وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا»، مؤكداً أن الله سبحانه وتعالى قد يمكن بعض عباده من الجن فيسخرون لارتكاب أفعال معينة منها التفرقة بين الرجل وزوجته لقوله تعالى «فَيَتَعَلَّمُون َمِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ»، حيث يقول: «يستطيع الله سبحانه وتعالى بطلاقة قدرته أن يجعل من الجنس الأدنى من يسخر الجنس الأعلى ويتفوق عليه، وهذه ليست كيفية عنصر إنما إرادة عنصر، وهذه عظمة الصانع وليست فرضية العنصر، فيريد الله أن يأتى أناس دون الجن في قانونهم، ويعطيهم الأسباب فيسخرون الجن».

وقال إمام الدعاة في كيفية اتقاء أعمال السحر قبل وقوعها، ومنها التوبة من جميع السيئات، والإكثار من قراءة القرآن الكريم، بحيث يجعل المرء له وردا منه كل يوم، والتحصين بالدعوات والتعويذات والأذكار المشروعة، وقراءة آية الكرسى عقب كل صلاة وعند النوم وفى الصباح والمساء، وقراءة «قل هو الله أحد» والمعوذتين ثلاث مرات في الصباح والمساء.

ولم يقف الأمر على الوقاية بل تعداه إلى العلاج بعد الإصابة، عن طريق الرقية الشرعية ودق سبع ورقات من سدر أخضر بين حجرين أو نحوهما، ثم يصب عليهما ما يكفيه للغسل من الماء، ويقرأ فيها آية الكرسى والإخلاص، والمعوذتين ثم يشرب ثلاثاً ويغتسل بباقى الماء.

إذا تزوجت أكثر من رجل فلمن أكون في الجنة نعيم الجنة إمام الدعاه الشيخ محمد متولي الشعراوي فتاوى النساء أمور الزواج تعدد الأزواج للمرأة

ترشيحاتنا

أخبار التكنولوجيا|خبير يحذر من رسائل خطيرة منتشرة على واتساب.. "فيسبوك" Meta شركة تقنية اجتماعية

اخبار التعليم.. انتهاء أزمة تأخر تسليم كتب علوم ورياضيات 4 ابتدائي غدا.. انطلاق المؤتمر الدولي لآثار جامعة عين شمس.. وبدء امتحانات أعمال السنة لتمريض القاهرة أول نوفمبر

تصفح الآن كتاب «القيم واحترام الآخر» المقرر على 4 ابتدائي.. من هنا

6 ضوابط لاستلام غرفة محولات الكهرباء للمنشآت السكنية

نشرة المرأة : ماهي مهمة الموجات فوق الصوتية بعد بداية الحمل.. توقعات الأبراج الأسبوعية ونصائح مهمة للجميع

أخبار الرياضة .. الخطيب يحتفل بعيد ميلاده .. وليد عرفات رئيسا لـ سموحة ..وإقالة الجهاز الطبي لـ البنك الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القاهرة والإسكندرية الأبرز.. سقوط أمطار في عدة محافظات

بـ صور خطوبة سابقة.. والد ياسمين صبري : فيه سر ناس متعرفهوش

حكم الجماع بعد العقد وقبل الزفاف .. يحرج الأسرة والفتاة

خلال ساعات.. عاصفة جيومغناطيسية تضرب الأرض وتحذيرات من توهج شمسي كبير

لبنان.. إلقاء قنبلة علي منزل دكتور بسبب خلافات زوجية

السعودية وقيادتها وشعبها خط أحمر.. تركي آل الشيخ يفتح النار علي جورج قرداحي

عمرو أديب: ارتفاع سعر ساندويتش الفول والطعمية في بداية نوفمبر.. فيديو

أنا بخير.. أشرف زكي يكشف سبب إصابته بفقدان ذاكرة في مهرجان الجونة "خاص"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على ارتفاع 26 طابقًا.. امرأة تقطع حبل أمان تعلق به عاملي صيانة|فيديو

مستعجلة.. شاهد نعامة تركض بين زحام السيارات ومفاجأة بعد تصويرها |فيديو

شاهد.. امرأة تلد 5 توائم فجأة دون سابق إنذار |صور

خلال ساعات.. عاصفة جيومغناطيسية تضرب الأرض وتحذيرات من توهج شمسي كبير

فيديو

على شكل فطيرة.. عاصفة كوكب تبتلع الأرض على مرة واحدة

فيديوجراف.. مجرم فاشل .. خطط للخطف فقتل وحرق بالصدفة

عارية داخل شوال في البحيرة.. رجل يقتل أمه بطريقة بشعة من أجل المال

بعد إعلان خطوبته.. سر عدم زواج محمد محي رغم بلوغه 50 عاما.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

محمود سعد دياب يكتب: تايوان.. حكاية أزمة عمرها أكثر من نصف قرن

د. علاء الشال يكتب: خطر ضياع الأعمار في الفيسبوك واليوتيوب

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: الظل الأمريكي في الحروب الرومادية (2)

د. خالد رحومه

المقرر الإلكتروني والثورة الصناعية الرابعة.. اللحاق بالركب أم الاندثار..!

بقلم: مروة لطفي

اعترافات كورونية

كريمة أبو العينين

الست المعددة.. والقوى العظمى

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: الظل الأمريكي في الحروب الرمادية (1)

أحمد فرغلى رضوان

فيلم dune .. رحلة ممتعة في عالم آخر

خالد طلعت

هل يستحق محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في العالم ؟

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

اﻟﻤﺰﻳﺪ