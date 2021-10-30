عاجل
أخبار الرياضة .. الخطيب يحتفل بعيد ميلاده .. وليد عرفات رئيسا لـ سموحة ..وإقالة الجهاز الطبي لـ البنك الأهلي خبر x تريند ...هاشتاج سنة حلوة يا بيبو يتصدر تويتر ..عصام الحضري يحتفل بعيد ميلاد زوجته.. لقاء الخميسي تروج لحكاية "حتة من القمر" أذكار بعد الصلاة .. فضلها وكيفية أدائها علاوة سنوية وحماية من الفصل.. مزايا مشروع قانون العمل الجديد في نقاط أخبار السيارات| مقارنة بين كيا سبورتاج وهيونداي توسان موديل 2021.. أبرز 5 سيارات كروس أوفر في مصر موديل 2021.. سيتروين تطرح نسختها C4 موديل 2022
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بمحرك بقوة 1341 حصانا .. تعرف على السيارة الكهربائية Nio EP9

بمحرك بقوة 1341 حصانا
بمحرك بقوة 1341 حصانا .. تعرف على السيارة الكهربائية Nio EP9

في ظل التقدم الهائل والمستمر للسيارات الكهربائية و تزايد الطلب عليها يوماً بعد يوم بسبب أستخدامها للطاقة النظيفة و المتجددة بدأت الشركات تسعى للتطور و الانتقال للسيارت الكهربائية في ظل تزايد الطلب عليها يومياً.

 

و تعد سيارة Nio EP9 واحده من أسرع السيارات الكهربائية في العالم بسبب أمكانياتها المتميزة و مواصفاتها الميكانيكية الرائدة و التي تصنفها كواحده من أقوى السيارت التي تستخدم الطاقة النظيفة.

بمحرك بقوة 1341 حصانا .. تعرف على السيارة الكهربائية Nio EP9

 

تستمد سيارة Nio EP9 قوتها من 4 محركات كهربائية " محرك مثبت على كل إطار من خلال علبة تروس مستقلة" و تبلغ قوتها الأجمالية المولدة 1360 حصان و تعد واحده من أسرع السيارات الكهربائية في العالم .

و تصل قدرة سيارة Nio EP9 علي التسارع من وضع الثبات حتى 100 كيلومتر / ساعة في زمن أقل من 2.7 ثانية فقط و الي 200 كيلومتر في زمن 7 ثواني وتبلغ سرعتها القصوى 313 كم/س و تسطيع السير لمسافة 427 كيلومتر بمدة شحن تبلغ 45 دقيقة فقط كما يمكن تغيير بطاريتها و أستبدالها.

و من الخارج تأتي سيارة Nio EP9 بتصميم رياضي أنيق و فاخر و هيكل أنسيابي خفيف الوزن مصنوع من أليف الكاربون فايبر و جناح مثبت فوق السيارة لدعم الثبات و الديناميكة و الفرملة الهوائية بالأضافة لممرات هواء سفلية خاصة.

و من الداخل لم تكشف الشركة الصينية نيو عن التجهيزات الداخلية لسيارتها الجديدة و لكن تشير التسريبات لأحتواها على 3 شاشات مشابهه لسيارت الفورميلا وان ، و رغم كونها سيارة رياضية تركز على الأداء الا أنها شاشاتها تدعم وسائل الترفيهه و الأتصال الحديثة.

الكهربائية Nio EP9 سيارة Nio EP9 EP9 الشركة الصينية نيو

ترشيحاتنا

أخبار التكنولوجيا|خبير يحذر من رسائل خطيرة منتشرة على واتساب.. "فيسبوك" Meta شركة تقنية اجتماعية

اخبار التعليم.. انتهاء أزمة تأخر تسليم كتب علوم ورياضيات 4 ابتدائي غدا.. انطلاق المؤتمر الدولي لآثار جامعة عين شمس.. وبدء امتحانات أعمال السنة لتمريض القاهرة أول نوفمبر

تصفح الآن كتاب «القيم واحترام الآخر» المقرر على 4 ابتدائي.. من هنا

6 ضوابط لاستلام غرفة محولات الكهرباء للمنشآت السكنية

نشرة المرأة : ماهي مهمة الموجات فوق الصوتية بعد بداية الحمل.. توقعات الأبراج الأسبوعية ونصائح مهمة للجميع

أخبار الرياضة .. الخطيب يحتفل بعيد ميلاده .. وليد عرفات رئيسا لـ سموحة ..وإقالة الجهاز الطبي لـ البنك الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بـ صور خطوبة سابقة.. والد ياسمين صبري : فيه سر ناس متعرفهوش

القاهرة والإسكندرية الأبرز.. سقوط أمطار في عدة محافظات

حكم الجماع بعد العقد وقبل الزفاف .. يحرج الأسرة والفتاة

خلال ساعات.. عاصفة جيومغناطيسية تضرب الأرض وتحذيرات من توهج شمسي كبير

لبنان.. إلقاء قنبلة علي منزل دكتور بسبب خلافات زوجية

السعودية وقيادتها وشعبها خط أحمر.. تركي آل الشيخ يفتح النار علي جورج قرداحي

عمرو أديب: ارتفاع سعر ساندويتش الفول والطعمية في بداية نوفمبر.. فيديو

علاوة سنوية وحماية من الفصل.. مزايا مشروع قانون العمل الجديد في نقاط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على ارتفاع 26 طابقًا.. امرأة تقطع حبل أمان تعلق به عاملي صيانة|فيديو

مستعجلة.. شاهد نعامة تركض بين زحام السيارات ومفاجأة بعد تصويرها |فيديو

شاهد.. امرأة تلد 5 توائم فجأة دون سابق إنذار |صور

خلال ساعات.. عاصفة جيومغناطيسية تضرب الأرض وتحذيرات من توهج شمسي كبير

فيديو

على شكل فطيرة.. عاصفة كوكب تبتلع الأرض على مرة واحدة

فيديوجراف.. مجرم فاشل .. خطط للخطف فقتل وحرق بالصدفة

عارية داخل شوال في البحيرة.. رجل يقتل أمه بطريقة بشعة من أجل المال

بعد إعلان خطوبته.. سر عدم زواج محمد محي رغم بلوغه 50 عاما.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

محمود سعد دياب يكتب: تايوان.. حكاية أزمة عمرها أكثر من نصف قرن

د. علاء الشال يكتب: خطر ضياع الأعمار في الفيسبوك واليوتيوب

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: الظل الأمريكي في الحروب الرومادية (2)

د. خالد رحومه

المقرر الإلكتروني والثورة الصناعية الرابعة.. اللحاق بالركب أم الاندثار..!

بقلم: مروة لطفي

اعترافات كورونية

كريمة أبو العينين

الست المعددة.. والقوى العظمى

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: الظل الأمريكي في الحروب الرمادية (1)

أحمد فرغلى رضوان

فيلم dune .. رحلة ممتعة في عالم آخر

خالد طلعت

هل يستحق محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في العالم ؟

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

اﻟﻤﺰﻳﺪ