في ظل التقدم الهائل والمستمر للسيارات الكهربائية و تزايد الطلب عليها يوماً بعد يوم بسبب أستخدامها للطاقة النظيفة و المتجددة بدأت الشركات تسعى للتطور و الانتقال للسيارت الكهربائية في ظل تزايد الطلب عليها يومياً.

و تعد سيارة Nio EP9 واحده من أسرع السيارات الكهربائية في العالم بسبب أمكانياتها المتميزة و مواصفاتها الميكانيكية الرائدة و التي تصنفها كواحده من أقوى السيارت التي تستخدم الطاقة النظيفة.

بمحرك بقوة 1341 حصانا .. تعرف على السيارة الكهربائية Nio EP9

تستمد سيارة Nio EP9 قوتها من 4 محركات كهربائية " محرك مثبت على كل إطار من خلال علبة تروس مستقلة" و تبلغ قوتها الأجمالية المولدة 1360 حصان و تعد واحده من أسرع السيارات الكهربائية في العالم .

و تصل قدرة سيارة Nio EP9 علي التسارع من وضع الثبات حتى 100 كيلومتر / ساعة في زمن أقل من 2.7 ثانية فقط و الي 200 كيلومتر في زمن 7 ثواني وتبلغ سرعتها القصوى 313 كم/س و تسطيع السير لمسافة 427 كيلومتر بمدة شحن تبلغ 45 دقيقة فقط كما يمكن تغيير بطاريتها و أستبدالها.

و من الخارج تأتي سيارة Nio EP9 بتصميم رياضي أنيق و فاخر و هيكل أنسيابي خفيف الوزن مصنوع من أليف الكاربون فايبر و جناح مثبت فوق السيارة لدعم الثبات و الديناميكة و الفرملة الهوائية بالأضافة لممرات هواء سفلية خاصة.

و من الداخل لم تكشف الشركة الصينية نيو عن التجهيزات الداخلية لسيارتها الجديدة و لكن تشير التسريبات لأحتواها على 3 شاشات مشابهه لسيارت الفورميلا وان ، و رغم كونها سيارة رياضية تركز على الأداء الا أنها شاشاتها تدعم وسائل الترفيهه و الأتصال الحديثة.