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برلمان

إسكان النواب: كلمة السيسي في قمة المناخ بجلاسجو مهمة ولها إيجابيات كثيرة

النائب أحمد أبو زيد
النائب أحمد أبو زيد عضو مجلس النواب

أكد النائب أحمد أبو زيد، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الإسكان، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال قمة الأمم المتحدة للتغيرات المناخية (كوب 26) بجلاسجو هامة للغاية ولها إيجابيات كثيرة، حيث ركزت على مشروعات قومية لمواجهة التغير المناخي، وتضمنت شقين؛ الأول ضرورة زيادة التمويل الموجه لدول القارة الأفريقية كي تتمكن من مواجهة تبعيات التغيرات المناخية.

وتابع أبو زيد في بيان له: “هذا بجانب التأكيد على ضرورة تكاتف العالم بمواجهة تلك التغيرات وانعكاساتها وعرض وجهات نظر مصر حول طرق التصدي لهذه الأزمة، إضافة إلى النجاحات التي تحققها مصر في مواجهة التغيرات المناخية والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر”.

وقال عضو لجنة الإسكان: “كما أن كلمة الرئيس السيسي أوضحت الحجم الكبير من المشروعات القومية العملاقة التي تقوم بتنفيذها مصر في إطار مراعاة التغيرات المناخية وما تملكه البلاد من مشاريع للطاقة النظيفة والمتجددة”.

وأوضح النائب، أن مصر تملك أجندة ضخمة من المشروعات في كل المجالات تكافح ظاهرة التغيرات المناخية، بالإضافة إلى أن مصر عضو نشط وفعال في قمة المناخ، وتواكب الجهود العالمية لمواجهة ظاهرة التغير المناخي، كما أنها حريصة هذه المرة على الحضور ونقل رسائل الدول النامية للدول الكبرى، مشددا على ضرورة العمل سريعا على مواجهة تغيرات المناخ لأن الأمر لا يحتمل التأجيل.

مصر مجلس النواب الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي الأمم المتحدة

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