نائب رئيس مدينة شبراخيت يتفقد موقف سيارات الأجرة لمتابعة الالتزام بالتسعيرة ..شاهد

حرص أحمد عبد الحكم نائب رئيس مدينة شبراخيت التابعة لمحافظة البحيرة على تفقد موقف السيارات الخاص بالمدينة “ شبراخيت - دمنهور”، و"شبراخيت الإسكندرية"؛ لمتابعة الالتزام بالتسعيرة الرسمية .
جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها أحمد عبد الحكم نائب رئيس مدينة شبرا خيت، للتأكيد على أهمية تطبيق القانون والالتزام بكافة التعليمات خاصة في المواقف من خلال الالتزام بالتسعيرة الرسمية وعدم زيادة عدد الركاب عن العدد الرسمي لكل سيارة.
كما حرص أحمد عبد الحكم نائب رئيس مدينة شبرا خيت على العمل على حل مشكلة تكدس الركاب في الفترة الصباحية بمدينة شبراخيت .
يأتي ذلك في إطار الجولات اليومية التي يقوم بها احمد عبد الحكم من بينها إنارة شوارع المدينة والعمل على تيسير المرور وإزالة كافة المعوقات من الشوارع امام المارة.