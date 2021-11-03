أحلام البسطاء أوامر..فرحة أهالي قرية العباسية بأسوان بعد تطويرها ضمن حياة كريمة ..شاهد

" حياة كريمة " هو الشعار الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى على مبادرة " التطوير الشامل للريف المصرى " والتي تستهدف تحسين مستوى معيشة الأسر الأكثر إحتياجاً في القرى والنجوع، وتحويل حياتهم إلى الأفضل بتنفيذ مشروعات تنموية وخدمية بما يساهم في تحقيق طفرة غير مسبوقة في كافة المجالات، وتغيير واقع وأحلام البسطاء إلى مستقبل مشرق ملئ بكل الخير.

وفى هذا الإطار نلقى الضوء عبر منصة " صدى البلد " على إحدى القرى المستفيدة من هذه المبادرة الرئاسية وهى قرى العباسية بمركز كوم أمبو شمال أسوان حيث أشار محمود حسن رئيس الوحدة المحلية لمجلس قروى العباسية بأنها تضم فى نطاقها قرية رئيسية و15 تابع من قرى فرعية ونجع وكفر حيث أنها مدرجة ضمن "حياة كريمة" لتخدم كافة المشروعات الجارى تنفيذها نحو 43 ألف نسمة .





وأوضح محمود حسن بأن المشروعات الجارى تنفيذها تشمل إنشاء مجمع للخدمات ، وأخر زراعى والتي تساهم في التسهيل على المواطن في إتمام مصالحه وأوراقه الحكومية دون الحاجة إلى التنقل إلى أكثر من مصلحة حكومية عبر منظومة الشباك الواحد الجديدة التى تنتهجها الحكومة ، بجانب تنفيذ مشروعات التعليم من خلال إنشاء مدارس جديدة ورفع كفاءة مدارس أخرى قديمة، علاوة على تنفيذ مشروعات فى قطاع الكهرباء حيث تم حصر جميع المحولات الهوائية والأسلاك غير المعزولة وسيتم إحلال وتجديد جميع الشبكات الداخلية والإنارة العامة فى الشوارع.

وأضاف رئيس مجلس قروى العباسية بأن هناك خطة لإحلال وتجديد جميع الشبكات وخطوط نواقل وممتدات جديدة للمناطق المحرومة، وهناك مشروعات الصرف الصحى التى بدأت بـ4 قرى وهى "العباسية وسبعة قبلى والعرب والبصالى" ، وجارى تطوير عدد من مراكز الشباب وإنشاء أخرى جديدة، وهناك أيضاً مشروعات خاصة بإنشاء كبارى وتبطين الترع.

فيما أشار أحمد صالح أحد مواطني قروى العباسية بأن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى تعتبر مبادرة إنسانية من الطراز الأول والفريد حيث أنها شاملة توفير كافة الخدمات والمرافق داخل قرى ونجوع كانت محرومة لسنوات طويلة من توفير مشروعات خدمية جليلة في كافة قطاعات العمل العام لتكون بذلك نموذجاً مثالياً ساهم ويساهم في تحويل حياة البسطاء لواقع أجمل وراقى بخدمات هي الأولى من نوعها .

بينما قدم العديد من الأهالى الشكر للرئيس السيسى على مبادرته الرائدة التي حققت فرحة وسعادة كبيرة لهم ، لأنها وصلت إلى أماكن كانت في طى النسيان وخارج الحسابات ، لتوفر العديد من الخدمات ، ولاسيما التي تمس عصب الحياة ، كما أن هذه المشروعات توفر العبء الجسدى والمادى حيث أنها تساهم في تخفيف المشقة عن كاهل كبار السن من خلال تنفيذ مجمعات للخدمات العامة والزراعية والتي ستقدم خدماتها في الكثير من النواحى لإنهاء الإجراءات في المجالات المختلفة .. فتحية شكر وتقدير للقيادة السياسية والأجهزة التنفيذية وكل من شارك ويشارك في تحقيق أحلامنا وطموحاتنا لتعود وتصب بكل الخير علينا جميعاً .

مشروعات حياة كريمة بقروى العباسية بكوم أمبو شمال أسوان

مشروعات حياة كريمة بقروى العباسية بكوم أمبو شمال أسوان

مشروعات حياة كريمة بقروى العباسية بكوم أمبو شمال أسوان

مشروعات حياة كريمة بقروى العباسية بكوم أمبو شمال أسوان