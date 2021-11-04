الزراعة: تجميع أكثر من 356 ألف طن قش أرز على مستوى الجمهورية

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن أنه تم حتى الآن تجميع أكثر من 356 ألف طن، من قش الأرز على مستوى محافظات زراعة المحصول، وذلك من خلال 306 مراكز للتجميع تم إنشاؤها لهذا الغرض.

وقال الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعي، إن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات وتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة التوسع في مراكز تجميع قش الارز، وتوعية المزارعين، بأهميته الاقتصادية، وتجنب حرقه حفاظا على البيئة والحد من السحابة السوداء، وذلك بالتنسيق بين وزارات الزراعة واستصلاح الأراضي، والبيئة، والتنمية المحلية.

وأشار عزوز الى ان تلك الكمية تأتي بالاضافة الى الكميات التي يستخدمها المزارعون في تصنيع الاسمدة العضوية والاعلاف غير التقليدية، لافتا الى انه تم الانتهاء من حصاد الارز بنسبة 100% بمحافظات: البحيرة، الغربية، كفرالشيخ، الدقهلية، الشرقية، والغربية، والقليوبية ،حيث بلغ اجمالي المساحات المنزرعة من المحصول هذا العام حوالي 1071189 فدان.

واضاف رئيس قطاع الارشاد الزراعي، انه تم تنفيذ عددا من الانشطة الارشادية والتوعوية المتنوعة للمزارعين، ما بين ندوات توعوية، واجتماعات، وايام حصاد، وايام حقل، على مستوى المحافظات المنزرع بها المحصول.

وتابع ان موسم 2021 كان نموذجاً متميزاً للتعاون المثمر والبناء بين أجهزة الدولة المختلفة بإتباع منهج متكامل وتشاركي يضمن دمج البعد البيئي مع الاقتصادي في تناغم واضح الأثر للجميع وذلك من خلال منظومة جمع وتدوير قش الارز التي ساهمت في الحد من الآثار السلبية للسحابة السوداء، لافتا الي انه تم تحفيز مزارعي الأرز في المحافظات المعنية على تجميع القش وإعادة تدويره مما يوفر عائد مادي إضافي لهم وذلك بتحويل القش إلى كومات سمادية وأعلاف غير تقليدية .



وقال ان قطاع الإرشاد الزراعي يعمل علي توعية المزارعين بأهمية الاستخدام الأمثل للمتبقيات الزراعية والتوعية بالأضرار البيئية الناتجة عن سوء استخدام المخلفات ايضاً توفر الوزارة بالتعاون مع وزارة البيئة الآلات والمعدات لعملية تدوير قش الأرز والمخلفات الزراعية بشكل عام .

واوضح عزوز ان تدوير قش الارز له عدد من الاستخدامات الهامة، يأتي على رأسها: استخدامه في تصنيع الاعلاف غير التقليدية والأسمدة العضوية بالاضافة الى عدد من الاستخدامات الصناعية الاخرى، مثل صناعة الاخشاب المسطحة، الامر الذي يسهم في تقليل استيراد الاخشاب.