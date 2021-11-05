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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تنفيذ 764 حكما وضبط 571 مخالفة مرورية و25 قضية تموينية بأسوان

حملة أمنية- أرشيفية
حملة أمنية- أرشيفية

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان اليوم "الجمعة " حملة مكبرة لضبط الخارجين عن القانون؛ تنفيذًا لتوجيهات اللواء هشام سليم، مدير الأمن.

وأسفرت الحملة في مجال ضبط الأسلحة النارية والمواد المخدرة عن ضبط (6) متهمين، وبحوزتهم (5) أسلحة نارية ، و كمية من نبات البانجو المخدر تزن (500) جرام وكمية من جوهر الحشيش تزن (3) كيلو جرامات، وفي مجال تنفيذ الأحكام ، تم تنفيذ 764 حكمًا قضائيًا شملت ضبط  153 حكم حبس جزئي، و 30 حكم حبس مستأنف، و 401 حكما بغرامات، و 171 حكما بمخالفات .

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وفي مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 25 قضية تموينية تم ضبط قضية لسلع مهربة جمركياً ، بجانب ضبط 3 قضايا للبيع بأزيد من السعر الرسمى ، علاوة على ضبط 13 قضية لعدم الإعلان عن الأسعار ، فضلاً عن ضبط 8 قضايا لعدم حمل شهادة صحية.

وفي مجال ضبط القضايا المرورية تم ضبط 571 مخالفة مرورية شملت ضبط دراجة وتروسيكل و2 مركبة توك توك بدون ترخيص، بجانب التصالح الفوري في 84 مخالفة، وتحرير 115 مخالفة غرامة ونش، بجانب سحب تراخيص لـ 89 حالة لعدم قبول التصالح، بالإضافة إلى تحرير 126 مخالفة تجاوز حد السرعة، فضلًا عن تحرير 116 مخالفة متنوعة ، علاوة على ضبط 34 حالة مسببات للحوادث المختلفة.

وفي مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة تم فحص ( 25 ) قائد سيارة بكمين أبو سمبل بدائرة مركز شرطة أسوان مما أسفر الفحص عن ضبط 3 حالات إيجابية لتعاطي مخدر " الحشيش ، والبانجو، والأقراص المخدرة " .

وتركت نتائج الحملة الأمنية الأثر الطيب والملموس لدى المواطنين، ورسخت لديهم الشعور بالأمن و عمقت الثقة في جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.

ويأتي ذلك في ضوء خطة المديرية بتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة والاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص.

كما يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية حيث يتم القيام بحملات تفتيشية مكبرة تستهدف البؤر الإجرامية وتجار وحائزي الأسلحة النارية وورش تصنيعها والمكافحة الفعالة للقضاء على ظاهرة الاتجار فى المواد المخدرة بكافة أشكالها وضبط حائزيها والمتاجرين فيها، وكذا العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، تنسيقًا مع فرع الأمن العام بأسوان.

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء هشام سليم اخبار الحوادث

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