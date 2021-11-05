اقتصاد الإمارات| "إكسبو الشارقة" يستطلع فرص التعاون مع معرض المجوهرات الفريدة 2021

زار وفد من مركز إكسبو الشارقة معرض المجوهرات الفريدة 2021 الحدث التجاري السنوي الذي ينظم في واجهة الرياض بالمملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض 2021 في الفترة من 2 إلى 6 نوفمبر الحالي.

وتأتي زيارة الوفد في إطار جهود مركز إكسبو الشارقة الرامية إلى اكتشاف الفرص التجارية والإطلاع على التطور المتنامي في صناعة وتجارة الساعات والمجوهرات والمساهمة في نمو هذه الصناعة عبر عقد شراكات مع كبرى العلامات التجارية المشاركة بالمعرض و الترويج لـ"معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات" الذي ينظمه ويستضيفه "أكسبو الشارقة" سنويا وشهد مؤخرا مشاركة 350 شركة وعلامة تجارية وطنية وعالمية ونجح في استقطاب أكثر من 60 ألف زائر.

ويتطلع إكسبو الشارقة من خلال زيارة معرض المجوهرات الفريدة 2021 إلى فتح آفاق أوسع من التعاون والشراكة مع شركات إقليمية وعالمية حيث تندرج زيارة الوفد للمعرض في إطار حرص المركز على تعزيز سمعته والارتقاء بآدائه وتطوير فعالياته وفقا لخطته الاستراتيجية 2018-2022 وجدول الزيارات الخارجية المنبثق عنها والذي يتضمن الحضور والمشاركة في عدد من الأحداث الإقليمية والعالمية الرائدة للإستفادة منها في الترويج لإكسبو الشارقة كأحد أبرز مراكز تنظيم واستضافة المعارض والفعاليات المتخصصة على مستوى المنطقة.

ويعد معرض المجوهرات الفريدة 2021 منصة مهمة يلتقي من خلالها وفد المركز بعدد من كبار العارضين المشاركين بهدف التعريف عن مزايا المشاركة في معرض "الساعات والمجوهرات" وأبرز الحوافز والتسهيلات والخدمات التي يوفرها المركز للعارضين ما يجعل منه مساحة نموذجية يجتمع فيها أصحاب الأعمال والعلامات التجارية الدولية الرائدة في قطاع الذهب والمجوهرات والالماس ويتيح الفرصة أمام مركز إكسبو الشارقة لتوسيع رقعة علاقاته الإقليمية والدولية ومقابلة الشركاء المحتملين والاطلاع على أحدث اتجاهات الأسواق والاستفادة من الأفكار الجديدة وتبادل الخبرات.