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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد يلتقى مسؤولى شركة سيسكو العالمية لبحث سبل التعاون

صدى البلد

التقى اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم السبت ، مسؤولى شركة سيسكو العالمية ، وذلك خلال زيارته لدولة الإمارات العربية على هامش انعقاد معرض " اكسبو دبى 2020 " ، وذلك بحضور الأستاذة ريم أسعد مسؤول الشركة عن الشرق الأوسط ، و الاستاذ عزيز محمد مسؤول العلاقات الحكومية ، وديما كاند الافت مسؤول برنامج التحول الرقمى بالشركة .

وخلال اللقاء ، استعرض "محافظ بورسعيد " المشروعات القومية التى شهدتها بورسعيد مؤخرا ، وخاصة فى مجال التحول الرقمي ، مشيرا أن بورسعيد كانت نقطة الانطلاق لهذا المشروع القومى العملاق ونجحت فى تنفيذه على أكمل وجه وذلك من خلال ميكنة جميع القطاعات بالمحافظة ، والتى ساهمت فى تغيير نوعية الخدمات المقدمة للمواطن ، وسرعة أداء الخدمة والتيسير على المواطن .

و بحث محافظ بورسعيد مع مسؤولى شركة سيسكو أوجه التعاون فى مجال التحول الرقمي بما يحقق النقلة النوعية فى هذا المجال ، وأكدت ريم أسعد مسؤول الشركة عن الشرق الأوسط أنه تم اختيار بورسعيد بناء على توصية السيد وزير الاتصالات ، باعتبار بورسعيد النموذج الاسترشادي المحافظات المصرية ، من أجل تحقيق التعاون بين المحافظة والشركة فى مجال التدريب والتعليم وتبادل الخبرات ، والعمل على خلق كوادر مؤهلة فى هذا المجال .

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كما شهد اللقاء ، تبادل الحديث حول الخدمات المقدمة من الشركة فى مجال نظم المعلومات المتخصصة فى المجالات المختلفة ومدى أهميتها فى النهوض بالشركات الصغيرة والمتوسطة ، وذلك فى إطار جعل بورسعيد أول محافظة ذكية في مصر وتحقيق التنمية المستدامة التى تستهدفها الدولة .

ووجه محافظ بورسعيد دعوة لمسؤولى الشركة لزيارة محافظة بورسعيد ، للوقوف على تجربة التحول الرقمي وخطة الدولة للنهوض بهذا المجال فى محافظة بورسعيد ، مؤكدا على ترحيبه بكافة سبل التعاون مع الشركة والذي يعزز التنمية المستهدفة فى مجال التحول الرقمي

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