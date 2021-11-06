عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع موظف وإصابة 2 آخرين في حادث تصادم بقليوب

تصادم
تصادم

شهد طريق ترعة الإسماعيلية أمام قرية بلقس دائرة مركز شرطة قليوب  حادث تصادم بين سيارة ربع نقل ودراجة نارية  أسفر عن مصرع موظف وإصابة نجله وشخص آخر جرى نقل المصابين والمتوفين لمستشفى قليوب التخصصي وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم ومصابين بطريق ترعة الإسماعيلية أمام قرية بلقس دائرة المركز.
وعلي الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الحادث وبالمعاينة  تبين وقوعه بين كل من سيارة ربع نقل قيادة "حسام ح ع" 25 سنة سائق مصاب بكدمات بالظهر ودراجة نارية قيادة "أحمد م ح" مصاب بكسر بالساعد الأيسر وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وبرفقته والده "محمود ح ع" 59 سنة موظف بالجامعة العمالية بالقاهرة توفي إثر إصابته بنزيف بالمخ وكسر بقاع الجمجمة وجرى نقل المتوفي والمصابين لمستشفي قليوب التخصصي تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


من ناحية اخري أمرت نيابة قسم ثان شبرا الخيمة بحبس زوجين 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامهما بترويج وتصنيع المواد المخدرة بدائرة القسم وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.
وتمكن مكتب مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية من ضبط شخصين بالقليوبية بحوزتهما كمية كبيرة من المواد المخدرة بقصد الاتجار في إطار معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بقيام أحد الأشخاص وزوجته لهما معلومات جنائية ومقيمان بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالاتجار وتصنيع المواد المخدرة، متخذين من دائرة قسم ثان شبرا الخيمة مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.


وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما كمية متنوعة لمواد الهيدرو والشادو والبودر وكمية من الأقراص المخدرة، وعدد من أدوات التصنيع ومبلغ مالىي وهاتف محمول وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائهما وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


من جانبها لقيت سيدة مجهولة الهوية مصرعها بعد أن صدمتها سيارة بطريق مسطرد أبو زعبل دائرة مركز شرطة الخانكة وفر قائد السيارة هاربا عقب الحادث جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى الصحة النفسية بالخانكة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


تلقي اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة بورود بلاغ من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم ومتوفاة بطريق مسطرد أبو زعبل دائرة المركز.


وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الحادث وبالمعاينة والفحص تبين أنه حال عبور سيدة مجهولة الهوية للطريق المشار إليه اصطدمت بها سيارة مجهولة "فر قائدها هاربا عقب الحادث" مما أدي إلى وفاتها أثر إصابتها بكسر بقاع الجمجمة وجروح بالرأس والذراع الأيسر والساق اليسرى.

وبمناظرة الجثة تبين أنها لسيدة فى العقد الثالث من العمر طوالها 170 سم، قمحية البشرة وترتدى جلباب أصفر في بني وتنتعل حذاء زهرة في اسود وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى الصحة النفسية بالخانكة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

قليوب القليوبية محافظة القليوبية مدينة قليوب النيابة العامة

موضوعات متعلقة

التصريح بدفن جثة عاملين توفيا صعقا بالكهرباء فى القليوبية

ضبط 32 تاجر مخدرات بحملة أمنية في القليوبية

مصرع عاملين صعقا بالكهرباء في القليوبية

حبس تاجر مخدرات لحيازته 4.5 كيلو مواد مخدرة في القليوبية

ترشيحاتنا

"دعم الشرعية": الدفاعات السعودية تدمر مسيرة مفخخة فوق مطار أبها

خالد الجندي: صناديق التبرعات في المساجد سبوبة وباب خلفي لتهديد أمن البلاد

توخيل يعلن تشكيل تشيلسي لمواجهة بيرنلي في الدوري الإنجليزي

الأضخم في تنزانيا.. سد جوليوس خطوة مصرية لتأكيد الريادة ودعم الأشقاء بأفريقيا

وزير التعليم: مصر خالية من الأمية قبل 2030

قتلت زوجها وزوجة عشيقها.. ابنة سفاحة الطالبية تعترف على أمها وتروي تفاصيل جريمتها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مات خلال عملية جراحية.. وفاة الفنان أحمد عبد الحي

مرتضى منصور يكشف عن سر عدم توجهه للزمالك اليوم ويوجه رسالة بشان خماسية الأهلي

عقب خماسية الأهلي.. مرتضى منصور يعلن عودته لـ الزمالك

ضحية طائرة منكوبة.. مصرع المطربة البرازيلية ماريليا مندونسا عن عمر 26 عامًا

اجتهد حتلاقي النتيجه فورا.. تعليق ساخر من شوبير على انضمام شريف وقفشه لـ قائمة المنتخب

تراشق بالكلام بين إبراهيم سعيد وإيمان للدفاع عن زوجها لاعب الزمالك

لم يصمت.. خالد الغندور يستشهد بـ خماسية صن داونز للرد على جماهير الأهلي

حسام موافي: بوس إيد مراتك لو اتخانقت معاها وجالك السكر | فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هند صبري تفتح قلبها لـ منى الشاذلي .. لماذا كرهت منة شلبي؟.. وتعترف : عانيت من الكيد بالوسط الفني

بسبب مزاحه الثقيل.. شاهد لحظة هجوم أسد على سائح داخل سيارة |فيديو

يتساقط على جسدها.. شاهد اكتشاف أكبر كمية قمل داخل شعر طفلة |فيديو

سائق دليفري ينقذ كلبا عالقا في الأسانسير.. شاهد ردة فعله| فيديو

فيديو

درس خصوصي | خطاب عمره قرن من مدرس إلى ناظر.. ما القصة "فيديوجراف"

شاكوش عدوي.. ريهام سعيد رفضت التنازل لـ حسن شاكوش

لم تكشف وجهها.. تسمم الفنانة مايا دياب

ليس لإطعام الحيوانات.. ضبط لحوم حمير داخل مزرعة كلاب

المزيد

ساحة رأي

مريم عيسى تكتب : "ويجز" و"كامننا" وبينهما إفساد الذوق العام

سعاد ياي تكتب: الصين.. 4 خطابات مهمة للانفتاح على العالم

د. صابر حارص يكتب: الفكر الإلحادي يطور نفسه

أحمد نجم يكتب: جرائم مسئولية من؟

مروة لطفي تكتب: حبني على طريقتي

محمود عشيش يكتب : تنسيقية شباب الأحزاب وأمل جديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

خط الفيوم

كريمة أبو العينين

والله زمان ياولادي

د.سالم الكتبي

إيران وطالبان بين التوتر والاحتواء

إيمان الدربي

" الدم بقي ميا"

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ