مصرع موظف وإصابة 2 آخرين في حادث تصادم بقليوب

شهد طريق ترعة الإسماعيلية أمام قرية بلقس دائرة مركز شرطة قليوب حادث تصادم بين سيارة ربع نقل ودراجة نارية أسفر عن مصرع موظف وإصابة نجله وشخص آخر جرى نقل المصابين والمتوفين لمستشفى قليوب التخصصي وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم ومصابين بطريق ترعة الإسماعيلية أمام قرية بلقس دائرة المركز.

وعلي الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الحادث وبالمعاينة تبين وقوعه بين كل من سيارة ربع نقل قيادة "حسام ح ع" 25 سنة سائق مصاب بكدمات بالظهر ودراجة نارية قيادة "أحمد م ح" مصاب بكسر بالساعد الأيسر وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وبرفقته والده "محمود ح ع" 59 سنة موظف بالجامعة العمالية بالقاهرة توفي إثر إصابته بنزيف بالمخ وكسر بقاع الجمجمة وجرى نقل المتوفي والمصابين لمستشفي قليوب التخصصي تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



من ناحية اخري أمرت نيابة قسم ثان شبرا الخيمة بحبس زوجين 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامهما بترويج وتصنيع المواد المخدرة بدائرة القسم وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

وتمكن مكتب مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية من ضبط شخصين بالقليوبية بحوزتهما كمية كبيرة من المواد المخدرة بقصد الاتجار في إطار معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بقيام أحد الأشخاص وزوجته لهما معلومات جنائية ومقيمان بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالاتجار وتصنيع المواد المخدرة، متخذين من دائرة قسم ثان شبرا الخيمة مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما كمية متنوعة لمواد الهيدرو والشادو والبودر وكمية من الأقراص المخدرة، وعدد من أدوات التصنيع ومبلغ مالىي وهاتف محمول وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائهما وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



من جانبها لقيت سيدة مجهولة الهوية مصرعها بعد أن صدمتها سيارة بطريق مسطرد أبو زعبل دائرة مركز شرطة الخانكة وفر قائد السيارة هاربا عقب الحادث جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى الصحة النفسية بالخانكة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



تلقي اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة بورود بلاغ من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم ومتوفاة بطريق مسطرد أبو زعبل دائرة المركز.



وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الحادث وبالمعاينة والفحص تبين أنه حال عبور سيدة مجهولة الهوية للطريق المشار إليه اصطدمت بها سيارة مجهولة "فر قائدها هاربا عقب الحادث" مما أدي إلى وفاتها أثر إصابتها بكسر بقاع الجمجمة وجروح بالرأس والذراع الأيسر والساق اليسرى.

وبمناظرة الجثة تبين أنها لسيدة فى العقد الثالث من العمر طوالها 170 سم، قمحية البشرة وترتدى جلباب أصفر في بني وتنتعل حذاء زهرة في اسود وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى الصحة النفسية بالخانكة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.