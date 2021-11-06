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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

للوقاية من الأمراض .. 5 عادات تحفاظ على صحة الرئتين

صحة الرئتين
صحة الرئتين

يلعب الاهتمام بـ صحة الرئتين دورا كبيرا فى الوقاية من فيروس كورونا المستجد وجميع أمراض الجهاز التنفسي بل وتؤثر على صحة الإنسان العامة. 

عرض موقع “ real simple” قائمة بأهم العادات التى تساعد فى الحفاظ على صحة الرئتين، وهى:

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الرياضة يوميا 
تعد ممارسة الرياضة يوميا مفتاح صحة الرئة والجسم كله حيث كشف ألبرت ريزو، كبير المسئولين الطبيين فى جمعية الرئة الأمريكية أن الرئة عبارة عن مضخة تعتمد على عضلات الصدر وللحفاظ على معدل ضخ الرئتين القوي نحتاج للحفاظ على صحة عضلاتنا.
 

وتعد تمارين القلب والأوعية الدموية أفضل طريقة للقيام للحفاظ على صحة الرئتين ولا تتطلب أكثر من 20 إلى 30 دقيقة فى اليوم أو ما يعادله على مدار الأسبوع.


 فيتامين د
يعد فيتامين د من الفيتامينات المهمة لـ صحة الرئتين والعظام و تستطيع الحصول على فيتامين د من التعرض لأشعة الشمس بعيدا عن أوقات الذروة أو تناول بعض الأطعمة مثل الأسماك الدهنية كالرنجة والسردين والسلمون أو صفار البيض.


تمارين التنفس
يعد الإجهاد والتوتر من أكبر المخاطر التى تهدد صحة الإنسان العامة وتساعد ممارسة تمارين التنفس بشكل صحيح فى تقليل التوتر والإجهاد وتحسين صحة الرئتين والجهاز التنفسي بل والجسم كله مما يساعد فى الوقاية من أخطر الأمراض من بينها كورونا.

يمكنك ممارسة تمارين التنفس من خلال الشهيق والزفير 4 مرات تستعيد الشعور بالسلام وتقلل من مشاعر التوتر والقلق.

 

قسط كاف من النوم
عدم الحصول على قسط كاف من النوم له تأثير سلبي كبير على نظام المناعة ويجعل الإنسان أكثر عرضة للأمراض من بينها التهابات الجهاز التنفسي.


تجنب العادات الضارة
من المهم الابتعاد عن العادات الضارة للحفاظ على صحة الرئتين الجزء منها تدخين السجائر العادية و الإلكترونية والتعرض للمدافئ ومواقد حرق الأخشاب وعند ممارسة الرياضة تجنب الأماكن المغلقة وردئية التهوية.

صحة الرئتين فيروس كورونا الجهاز التنفسي كورونا ممارسة الرياضة تدخين السجائر التوتر والقلق التعرض لأشعة الشمس

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