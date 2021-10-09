من مشيتك .. علامة جديدة تكشف الإصابة بـ سرطان الرئة

يعد سرطان الرئة من أخطر الأورام بسبب عدم ظهور أعراض واضحة له فى المراحل الأولى مما يتسبب في تأخر اكتشافه فلا يشعر المريض به إلا بعد انتشاره لأجزاء أخرى من الجسم وتنخفض فرص النجاة.

ووفقا لما ذكره موقع “express” فقد تمكن العلماء من اكتشاف علامة تدل على الإصابة بسرطان الرئة القاتل من خلال طريقة المشي، أما أعراض سرطان الرئة التقليدية فتتضمن السعال الشديد وألم في الصدر والصداع، ولكن قد تكون أيضًا معرضًا لخطر الإصابة بسرطان الرئة إذا لاحظت علامة منبهة في طريقة مشيك.

وذكر تقرير طبي لـ “ WebMD” أن سرطان الرئة يؤثر على الجهاز العصبي، المسؤول عن حركة العضلات ، ولهذا السبب قد تفقد توازنك بسهولة أو تشعر بعدم الاستقرار.

وقد يجد بعض مرضى سرطان الرئة صعوبة في الحفاظ على توازنهم حيث أن مشاكل التوازن يمكن أن تكون مصحوبة بدوخة غير مبررة.

وتخبر سرطانات الرئة ذات الخلايا الصغيرة جهاز المناعة لديك بمهاجمة جهازك العصبي ، مما قد يؤثر بدوره على كيفية عمل العضلات، وقد يكون من الصعب الوقوف عندما تكون جالسًا ، أو قد تشعر بعدم الاستقرار.

"يصاب البعض بالدوار من فقر الدم أو من نسخة احتياطية في الوريد الأجوف العلوي، الوريد الكبير الذي ينقل الدم من رأسك إلى قلبك ، إذا كان مزدحمًا بورم في الرئة اليمنى العلوية، ولكن لمجرد أنك تعاني من مشاكل في التوازن ، فهذا لا يعني بالضرورة أنك مصاب بسرطان الرئة، وقد يكون سببها ببساطة دوار الحركة أو الصداع النصفي أو إصابة في الرأس.

إذا فقدت توازنك فجأة ، فمن المرجح أن تكون علامة على تلف الأعصاب في الساقين ، أو مشاكل في الرؤية ومن المهم التحدث مع الطبيب إذا كنت قلقًا بشأن مشاكل التوازن أو تكررت عدة مرات.