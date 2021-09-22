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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لاكتشافه مبكرا.. أعراض غريبة لسرطان الرئة

أعراض مبكرة للإصابة
أعراض مبكرة للإصابة بـ سرطان الرئة

يعتبر إهمال أعراض سرطان الرئة؛ سبب رئيسيا في تطور المرض وانتشاره بأماكن أخرى من الجسد، حيث أن سرطان الرئة يصبح أكثر عدوانية، ويصعب علاجه؛ إذا تم اكتشافه في مرحلة متأخرة. 

 

أعراض مبكرة للإصابة بـ سرطان الرئة


إن اكتشاف بعض الأعراض المبكرة لسرطان الرئة؛ يمكن أن تؤدي لتشخيص مبكر للمرض، ورغم ارتباط معظم حالات سرطان الرئة والتدخين، يمكن أن يصاب شخص غير مدخن بسرطان الرئة، وفقا لما نشر في موقع express.
 

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ويعد سرطان الرئة نادرا إلى حد ما لدى أولئك الذين تقل أعمارهم عن 40 عاما، في حين يتم تشخيص 4 من كل 10 حالات لدى الذين تزيد أعمارهم عن 75 عاما.

وكما هو الحال مع جميع أنواع السرطان، يعد التشخيص المبكر أمرا حيويا للحصول على أفضل فرصة للعلاج الناجح والبقاء على قيد الحياة.

 

أعراض مبكرة للإصابة بـ سرطان الرئة



وأوضحت هيئة الخدمات الوطنية البريطانية، أنه رغم عدم وجود العديد من الأعراض المنذرة في المراحل المبكرة من سرطان الرئة؛ إلا أنه يمكن لبعض الأعراض المقلقة أن تنبئك بإصابتك بـ سرطان الرئة، وعليك التوجه إلى الطبيب مباشرة، ومن أهمها ما يلي:


سعال مستمر
سعال الدم
ضيق التنفس المستمر
التعب وفقدان الوزن غير المبرر
وجع أو ألم عند التنفس أو السعال
انتفاخ الأطراف وأصابع القدم واليدين
لمعان الجلد حول الأظافر، وهي تحدث بنسبة 80% بين مصابي سرطان الرئة
آلام الظهر والرقبة ويسمى "ورم البانكوست"وينتشر إلى الأضلاع والعمود الفقري والأعصاب والأوعية الدموية
عدم التوازن نتيجة مهاجمة إشارات للجهاز المناعي لمهاجمة الجهاز العصبي
ألم المعدة والشعور بالغثيان والإمساك  بسبب ارتفاع مستويات الكالسيوم في الدم
فقدان الشهية 
العطش الشديد

وإذا ظهرت عليك أي من هذه الأعراض؛ فتأكد من الذهاب إلى طبيبك العام لفحصك؛ للتأكد مما إن كنت مصاب بـ سرطان الرئة أم لا، وقد لا تكون هذه الأعراض علامات دقيقة على الإصابة بالسرطان، ولكن من الأفضل دائما توخي الحذر منها.

سرطان الرئة الأعراض المبكرة لسرطان الرئة تشخيص مبكر الكالسيوم ضيق التنفس السعال

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