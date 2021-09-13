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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

يعالج السرطان.. 5 فوائد غير متوقعة لـ الكركم

الكركم
الكركم

يحتوي الكركم، وخاصة مركب الكركمين، الأكثر نشاطًا، على العديد من الفوائد الصحية المثبتة علميًا، مثل القدرة على تحسين صحة القلب والوقاية من مرض الزهايمر والسرطان.

كما إنه مضاد قوي للالتهابات والأكسدة، ويساعد أيضًا في تحسين أعراض الاكتئاب والتهاب المفاصل.

 

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فوائد الكركم على الصحة

التهاب المفاصل هو اضطراب شائع يتسم بالتهاب المفاصل، تظهر العديد من الدراسات أن الكركمين يمكن أن يساعد في علاج أعراض التهاب المفاصل ، وفي بعض الحالات يكون أكثر فعالية من الأدوية المضادة للالتهابات.

يمكن أن يعبر الكركمين الحاجز الدموي الدماغي وقد ثبت أنه يؤدي إلى تحسينات مختلفة في العملية المرضية لمرض الزهايمر.

يؤدي الكركمين إلى العديد من التغييرات على المستوى الجزيئي التي قد تساعد في منع السرطان وربما علاجه.

الكركمين له آثار مفيدة على العديد من العوامل المعروف أنها تلعب دورًا في أمراض القلب، بالإضافة إلى أنه عامل مضاد للالتهابات ومضاد للأكسدة.

 

المصدر healthline

الكركم فوائد الكركم مرض الزهايمر السرطان الكركمين

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