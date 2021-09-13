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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

دراسة أمريكية تكشف الفئة الأكثر عرضة للوفاة بـ فيروس كورونا

فيروس كورونا
فيروس كورونا

نشرت دراسة أمريكية حديثة حسب موقع cnn، وأفادت أن الأشخاص الذين لم يتلقوا لقاح فيروس كورونا هم الفئة الأكثر عرضة للوفاة بالمرض 11 مرة، وأكثر عرضة للدخول إلى المستشفى بـ10 مرات إذا أصيبوا بالفيروس.

وتابعت الدراسة، أن 600 ألف حالة إصابة بـ فيروس كورونا في 13 ولاية أمريكية خلال الفترة الممتدة بين أبريل إلى منتصف يوليو الماضيين.

 

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كما قالت مديرة مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها روشيل والينسكي: "بأن لدينا الأدوات العلمية التي نحتاجها للتعامل مع هذا الوباء، كما أن التطعيم فعال وسيحمينا من المضاعفات الخطيرة لـ فيروس كورونا.

كما أكدت والينسكي، أن الأشخاص غير الملقحين كانوا أكثر عرضة للإصابة بـ فيروس كورونا بحوالي 4.5 مرة.

ومع وجود أكثر من 75 مليون أمريكي مؤهل لم يتلقوا التطعيم بعد، وإجهاد المستشفيات في العديد من الولايات، والمخاوف من أن الحالات الإصابة يمكن أن ترتفع أكثر في الخريف، يسعى الخبراء والمسؤولون لوقف انتشار فيروس كورونا.

وقال مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية الدكتور أنتوني فاوتشي أن أعداد الإصابات المتزايدة حيث تصل إلى 160 ألف حالة إصابة في اليوم ليست ما نريده، ولذلك يجب التعامل مع الوضع الحالي بجدية.

وأشار فاوتشي إلى أن التخلص من الفيروس هو الشيء الذي يسعى إليه الجميع، مما تصل الولايات المتحدة على أقل عدد ممكن من حالات الإصابة، ولكن الهدف المعقول هو الحصول على أقل من 10 آلاف إصابة يوميا، على حد قوله.

وفي منتصف يونيو الماضي، قبل ارتفاع عدد الإصابات بسبب متحور "دلتا" الأكثر قابلية للانتقال، وصلت الولايات المتحدة إلى متوسط 7 أيام بحوالي 11 ألف إصابة جديدة يوميا، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز.

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