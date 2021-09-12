هل هناك آثار جانبية للقاح فيروس كورونا على الحامل.. تفاصيل

ذكرت الإرشادات أن الحمل لا يزيد من خطر الإصابة بعدوى COVID-19، ونصحت جميع النساء الحوامل بتسجيل أنفسهن للحصول على اللقاح.

أكدت الدراسة المنشورة في النسخة الإلكترونية لباحثي طب الرضاعة الطبيعية في كلية الطب بجامعة كاليفورنيا سان دييغو ما يلي وضمت الدراسة 180 امرأة مرضعة تم تطعيمهن، أفاد أكثر من 85 في المائة من المستجيبين بوجود آثار جانبية مثل الألم والتورم والحكة في موقع الحقن.

بعد الجرعة الثانية ، أبلغت النساء اللواتي تلقين لقاح موديرنا عن وجود آثار جانبية أكثر من لقاحات COVID-19 الأخرى، وأفاد جزء صغير من المستجيبين بانخفاض إمدادات الحليب ، والتي عادت في غضون 72 ساعة بعد التطعيم.

لم يتم الإبلاغ عن آثار جانبية كبيرة عند الرضع الذين يرضعون من الثدي، كما أضافت نتائج الدراسة أن جميع النساء المرضعات يجب أن يحصلن على التطعيم ويمكنهن الاستمرار في الرضاعة الطبيعية لأطفالهن .

وأضاف الباحثون أن أحد القيود المتعلقة بالدراسة هو أن الأعراض التي تعاني منها النساء الحوامل والمرضعات تم الإبلاغ عنها ذاتيًا .

كما كانت لقاحات mRNA آمنة لتلقيح النساء المرضعات وأطفالهن الذين يرضعون من الثدي كلا اللقاحين، لخصت نتائج الدراسة أن لقاحي شركة Pfizer و Moderna آمنان للأمهات المرضعات وأطفالهن.

وقال "يجب أن تشجع نتائجنا النساء المرضعات إلى الحصول على لقاح COVID-19 والاستمرار في إرضاع أطفالهن.