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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

دراسة: هؤلاء الأشخاص يتمتعون بمناعة طبيعية ضد فيروس كورونا.. فمن هم ؟

أشخاص لديهم مناعة
أشخاص لديهم مناعة طبيعية من فيروس كورونا

هناك بعض الأشخاص الذين اكتسبوا مناعة ضد الإصابة بعدوى فيروس كورونا COVID-19، وقد أطلق عليها الباحثون المناعة الخارقة أو "المناعة الهجينة"، ويمكن لأجهزة المناعة لدى هؤلاء المرضى إنتاج الكثير من الأجسام المضادة القادرة على الاستجابة لمتغيرات مختلفة ، كما تم توثيقه في دراسات متعددة في الأشهر الأخيرة.

 

أشخاص لديهم مناعة طبيعية من فيروس كورونا

 

في إحدى الدراسات، أظهر المرضى الذين يعانون من  المناعة الهجينة القدرة على الاستجابة للمتغيرات الحالية المثيرة للقلق، وفيروسات كورونا غير البشرية ، وربما حتى المتغيرات الجديدة التي لم تكن موجودة بعد، وفقا لما نشر في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

يدرس العلماء هؤلاء المرضى لفهم مناعة فيروس كورونا كوفيد، المناعة ضد الفيروسات الأخرى بشكل أفضل؛ حيث يوفر لقاح Pfizer و Moderna حماية مذهلة ضد فيروس كورونا Covid.

 

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ومن بين حوالي 173 مليون أمريكي تم تطعيمهم بالكامل بحلول نهاية أغسطس ، تم إدخال 10500 شخص فقط إلى المستشفى مع حالة إصابة بعدوى فيروس كورونا وتوفي 2000 فقط بسبب Covid.

وتعمل هذه اللقاحات من خلال تزويد الجهاز المناعي بقطعة من مادة وراثية من فيروس كورونا، والتي تعلم الجهاز المناعي التعرف على فيروس كورونا في حالة الإصابة؛ حيث ان الأشخاص الذين يتعافون من فيروس كورونا Covid محميون أيضًا من الفيروس التاجي، حيث تتذكر أجهزتهم المناعية كيفية محاربة هذا الفيروس.

 

أشخاص لديهم مناعة طبيعية من فيروس كورونا



وأظهرت الدراسات الحديثة أن التطعيم و المصابين بالعدوى يظهرون مناعة خارقة ، كما أطلق عليها بعض العلماء، وقال ثيودورا هاتزيوانو ، عالم الفيروسات بجامعة روكفلر ، ان الأشخاص الذين لديهم استجابات للقاح فيروس كورونا أعتقد أنهم في أفضل وضع لمحاربة الفيروس.

وتعمل المناعة الطبيعية من عدوى سابقة بشكل مختلف عن المناعة من التطعيم، وفي المناعة الطبيعية ، سيبني جهاز المناعة وسائل وقاية مختلفة ضد غزو فيروس كورونا المستقبلي، ويتضمن ذلك الخلايا البائية والخلايا التائية ، وكلاهما يتذكر شكل الفيروس ويمكن لهما تحفيز إنتاج الأجسام المضادة في حالة الإصابة بعدوى أخرى.

 

أشخاص لديهم مناعة طبيعية من فيروس كورونا



وتوصلت الدراسات إلى أن المناعة الطبيعية تستمر عادة لمدة سبعة إلى ثمانية أشهر. بعد حوالي عام ، سيظل الجهاز المناعي يحتفظ ببعض الذاكرة ولكنه قد يكون أكثر عرضة للمتغيرات، وإذا تم تطعيم شخص لديه مناعة طبيعية ، فإن التطعيم يعزز ذاكرة جهاز المناعة لفيروس كورونا.

ونتيجة لذلك ، عندما يتم تطعيم الشخص بعد التعافي من فيروس كورونا Covid ، يعمل اللقاح كإشارة للجهاز المناعي بأن هذا الفيروس يمثل مشكلة خطيرة، ويجب على جهاز المناعة تخصيص المزيد من الموارد للحماية منه.

وتساعد الخلايا التائية أيضًا في الحماية من المتغيرات المستقبلية؛ حيث من غير المرجح أن تتغير جوانب الفيروس التي تتعرف عليها الخلايا التائية مع تحور الفيروس.

وفي إحدى الدراسات، وجد الباحثون أن الأفراد الذين أصيبوا سابقًا بعدوى فيروس كورونا وحصلوا على التطعيم طوروا 100 مرة من الأجسام المضادة الوقائية ضد متغير B.1.351 مقارنة بأولئك الذين أصيبوا فقط بالعدوى.

فيروس كورونا الأجسام المضادة الجهاز المناعي لقاح فيروس كورونا المناعة الطبيعية

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