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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

دراسة جديدة تكشف حقيقة الإصابة بفيروس كورونا من الحمامات العامة

حقيقة الإصابة بفيروس
حقيقة الإصابة بفيروس كورونا من الحمامات العامة

كشف فريق من الباحثين في الجامعة الوطنية الأسترالية عن عدم وجود دليل على انتقال العدوى عبر الهواء للأمراض المعدية مثل COVID-19 في الحمامات العامة.
 

بينما عرضت الدراسات السابقة أن المراحيض العامة تشكل خطرًا محتملاً لانتقال COVID-19 بسبب احتمالية ضعف التهوية والاكتظاظ ودفق المراحيض التي تنقل الفيروس إلى الهواء ، فقد رفضت الجامعة الوطنية الأسترالية الأبحاث السابقة مع "عدم وجود دليل" على الجمهور المراحيض تزيد من المخاطر.

 

على الرغم من أن الوباء قد أفسد خطط معظم الناس في المرحاض ، فإن هذه الدراسة الجديدة ، التي قادها البروفيسور سوتيريس فاردولاكيس ، بحثت في الآثار الحقيقية لاستخدام الحمامات العامة على مدار الثمانية عشر شهرًا الماضية وخلصت إلى أنه لا يوجد دليل سليم يشير إلى انتقال مسببات الأمراض في الهواء في الأماكن العامة. مراحيض.

 

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حقيقة الإصابة بفيروس كورونا من الحمامات العامة

 

فحصت الدراسة التي تمت مراجعتها من قبل الأقران ، والتي نُشرت في Science of Total Environment ، 38 دراسة من 13 مقاطعة نُشرت في الفترة من 2000 إلى 2020 من أجل التحقيق في مخاطر انتقال العدوى الفيروسية والبكتيرية في الحمامات العامة.


قام الباحثون بالتحقيق في العديد من طرق النقل المحتملة في الحمامات العامة بما في ذلك الاستنشاق والتلامس السطحي .

 

لقد وجدوا بعض المخاطر الناجمة عن غسل المرحاض واستخدام أنظمة تجفيف الأيدي في المراحيض العامة ، لكن فرص انتقال العدوى كانت منخفضة طالما تم الحفاظ على نظافة اليدين والحمام.

 

جدت دراسة منفصلة ، من كلية الهندسة وعلوم الكمبيوتر بجامعة فلوريدا أتلانتيك ، أنه "بصرف النظر عن أصغر الهباء الجوي ، تشكل الهباء الجوي الأكبر نسبيًا خطرًا في المناطق سيئة التهوية على الرغم من أنها تعاني من استقرار جاذبية أقوى."

 

وقالت الدراسة: "غالبًا ما يخضعون للتبخر السريع في البيئة المحيطة وما ينتج عن ذلك من انخفاض في الحجم والكتلة ، أو التكوين النهائي لنوى القطيرات ، يمكن أن يسمح للميكروبات بالبقاء معلقة لعدة ساعات".

 

ومع ذلك ، شدد البروفيسور فاردولاكيس على أنه لا يوجد دليل يشير إلى أن المراحيض العامة تؤثر بشكل مباشر على انتقال COVID-19 ويجب ألا يخشى الناس استخدامها إذا لزم الأمر - ولكن اتخاذ الاحتياطات قد يساعد.

 

وقال البروفيسور فاردولاكيس في بيان يوم الخميس "ندرك أن الناس قلقون بشأن استخدام الحمامات العامة أثناء الوباء".

 

قال فاردولاكيس: "لكن إذا قللت من الوقت الذي تقضيه في الحمام ، وغسلت يديك وجففتهما بشكل صحيح ، ولم تستخدم هاتفك المحمول ، أو تأكل أو تشرب ، فيجب أن يظل استخدام الحمام منخفض المخاطر".

 

تم استخدام اختبار مراقبة مياه الصرف الصحي من قبل السلطات الصحية في جميع أنحاء أستراليا كدليل إلى المكان الذي قد ينتشر فيه الفيروس دون أن يتم اكتشافه مع ترجمة الدراسة في جميع أنحاء العالم.

 

يشير البحث إلى أن مرضى COVID-19 الذين يعانون من أعراض أو بدون أعراض يتخلصون من الفيروس من خلال برازهم ، مما يجعله مصدر انتقال محتمل.

بينما تعتبر الجسيمات المحمولة جواً الآن على نطاق واسع طريقًا معروفًا لانتقال COVID-19 ، قال فاردولاكيس إنه لا يوجد دليل على حدوث ذلك في المراحيض العامة في الدراسات المنشورة خلال السنة الأولى من الوباء.

 قال Vardoulakis في مؤتمر صحفي هذا الأسبوع: "هناك عدد من الأسباب لانخفاض المخاطر في المراحيض العامة - لا يقضي الناس وقتًا طويلاً في الحمامات ولا يتفاعلون مع الآخرين.

"الأهم من ذلك ، أن البخاخات التي قد تستنشقها عندما تغسل المرحاض تأتي من فضلاتك البشرية. إن خطر انتقال التلوث ليس مرتفعًا للغاية ".

أكدت العينات البيئية من المراحيض في أجنحة مستشفيات COVID-19 في إنجلترا وسنغافورة والصين وإيطاليا وجود Sars-CoV-2.

ومع ذلك ، أشار فاردولاكيس إلى أن التلوث كان مختلفًا عن انتقال العدوى

مصدر المعلومات موقع إكسبريس .

انتقال العدوى الحمامات العامة المراحيض مرضى COVID-19 الأماكن العامة

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