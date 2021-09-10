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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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ساحة رأي

أمينة محمد الدسوقي تكتب: جائحة كورونا والعادات الغذائية للناس

صدى البلد

أدت جائحة فيروس كورونا المستجد إلى تغيير العادات والأنماط الغذائية للناس، فى ظل مواجهة بعض الدول لإنعدام الأمن الغذائي بسبب انخفاض الدخل، ثم جاءت جائحة كورونا المستجدة من أجل زيادة تلك الأعباء على كاهل الدول ومن ثم مواطنيها، الذين يعانون من انخفاض الدخل وبالتالي تضطر المزيد من الأسر إلى خفض كمية ونوعية استهلاكها الغذائي.

الأزمة التى يواجهها الناس بشأن جائحة كورونا ليست انخفاض الدخل، ولكن بسبب الاغلاق والاجراءات الاحترازية التى قامت بها الدول ومن بينها مصر لمواجهة كوفيد 19 انعكست بطبيعة الحال على اسعار المواد الغذائية والتى شهدت تضخما كبير،  وبالتالي ارتفاع أسعار الغذاء له تأثير أكبر على الناس في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل لأنهم ينفقون نصيبا أكبر من دخلهم على الغذاء مما ينفقه الناس في البلدان ذات الدخل المرتفع.

وفقًا لتقرير الأمم المتحدة حول حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم. بالنظر إلى منتصف النطاق المتوقع (768 مليون) ، واجه حوالي 118 مليون شخص جوعًا مزمنًا في عام 2020 مقارنة بعام 2019. وباستخدام مؤشر مختلف يتتبع الوصول على مدار العام إلى الغذاء الكافي ، ما يقرب من 2.37 مليار شخص (أو 30٪) من سكان العالم) يفتقرون إلى الحصول على الغذاء الكافي في عام 2020 - بزيادة قدرها 320 مليونًا في عام واحد فقط.

تشير التقديرات إلى أن فيروس كورنا المستجد أدى إلى زيادة كبيرة في عدد الأشخاص الذين يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد في 2020-2021. حيث يقدر برنامج الأغذية العالمي أن  272 مليون شخص يعانون بالفعل أو معرضون لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد  في البلدان التي يعمل فيها. يتم تعريف انعدام الأمن الغذائي الحاد على أنه عندما تكون حياة الشخص أو معيشته في خطر مباشر بسبب نقص الغذاء.

من الممكن أن تشمل تأثيرات فيروس كورونا المسجد ضمن محورين هامين الأول هو البقاء في المنزل بسبب الإجراءات الاحترازية الأمر الذي أدي فى نهاية المطاف الحد من النشاط وتخزين الطعام ، بسبب القيود المفروضة على التسوق، كما أديفيروس كورونا إلى ظهور الإحساس بالملل لدي الناس وبالتالي الإفراط فى تناول الأطعمة المريحة الغنية بالسكر.

تلك الحالة التى خلقتها جائحة كورونا قد تضر بالحفاظ على نظام غذائي صحي ومتنوع ، فضلاً عن النشاط البدني المنتظم، حيث أن اجراءات الغلق سببت إلى تقليل استهلاك الأطعمة الطازجة ، وخاصة الفاكهة والخضروات والأسماك ، لصالح الأطعمة عالية المعالجة ، مثل الأطعمة الجاهزة والأطعمة السريعة والوجبات الخفيفة والحبوب الجاهزة للأكل ، والتي تميل إلى أن تكون غنية بالدهون والسكريات والملح، فـ غالبًا ما يرتبط بالإفراط في تناول الطعام كوسيلة للهروب من الرتابة.

فى مصر تسببت الإجراءات الاقتصادية التي صاحبت أزمة كورونا، في أضرار بالغة للعمالة غير الرسمية والأسر الأقل دخلا، مما دفع الحكومة المصرية لصرف مساعدات مادية وغذائية لدعم هذه الأسر، كما دعت المجتمع المدني ورجال الأعمال لمساندتها.

وتصل معدلات الفقر في مصر التي تضم أكثر من 100 مليون نسمة، إلى 32.5 في المئة من عدد السكان، بنهاية العام المالي 2017- 2018، حسب بيانات جهاز التعبئة العامة والإحصاء بمصر.

أدى الوباء إلى إحداث بعض التغييرات في ما يشتريه الناس فى مصر، حيث يصعب العثور على الأطعمة الطازجة، مما قد يؤدي إلى زيادة استهلاك الأطعمة المصنعة بشكل كبير. غالبًا ما يتزامن التعليب والمعالجة مع كميات أكبر من الملح أو السكر في المنتجات الغذائية النهائية ، مما قد يؤثر على الوزن وضغط الدم، وبالتالي تضاف أمراض جديدة إلى المواطن المصري الذي طالما عاني من انخفاض الدخل.

من المتوقع أن ترتفع سلوكيات توصيل الطعام وتناول الوجبات الخفيفة في هذه البيئة ، مما يزيد من استهلاك الطاقة والدهون والملح والسكر. على الرغم من أنه يمكن تناول هذه الأطعمة باعتدال كجزء من نظام غذائي صحي ، إلا أن تناول كميات أكبر من المعتاد على مدى فترة طويلة من العزلة يمكن أن يساهم في زيادة الوزن غير المرغوب فيه وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

حالة الإغلاق الجزئي التى شهدتها مصر خلال مواجهة المواجة الثالثة من فيروس كورونا كان  لها آثار كبيرة على النظام الغذائي والصحة التغذوية ، والأكثر تأثراً هم الفئات الضعيفة والأكثر فقراً، مثل المشردين والأسر ذات الدخل المنخفض وكبار السن، وعليه على الحكومة المصرية أن تقوم بمجموعة الإجراءات لضمان وصول الطعام إلى المحتاجين.

أولها يجب تقديم الدعم الكافي للمزارعين الذين ربما فقدوا القوى العاملة القيمة حول مزارعهم لضمان استمرار إنتاج وتوزيع الأغذية، يجب على الحكومة والمجالس، العمل مع محلات السوبر ماركت وبائعي المواد الغذائية الآخرين لضمان عدم وجود تضخم غير ضروري في أسعار مخزونات المواد الغذائية الأساسية.

يجب تقديم المزيد من الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض لزيادة توافر واستهلاك الأنظمة الغذائية الصحية ، وخاصة العائلات التي لديها أفراد ضعفاء من الناحية التغذوية ، مثل الأطفال دون سن 5 سنوات ، والمراهقين ، والحوامل. النساء وكبار السن.

إحكام الرقابة على الأسواق خاصة أنه أثناء الوباء ، تؤدي عمليات الشراء المفرطة التي يقوم بها بعض الأشخاص إلى نقص بعض المواد الغذائية في محلات السوبر ماركت - كما رأينا في الأيام الأولى لفيروس على الرغم من أنه لن يتم استهلاك العديد من هذه المواد الغذائية.

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