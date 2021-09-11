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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة الصحة والمرأة| الأثار الجانبية بعد تلقي لقاح فيروس كورونا.. أسباب وأعراض السكتة القلبية

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد أخبارا هامة خلال الساعات الماضية في مجالي الصحة والمرأة، يمكنك التعرف عليها خلال التقرير التالي..

جمال شعبان يقدم 9 نصائح للوقاية من الجلطات القلبية
أوصى الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب، وعميد معهد القلب السابق، بضرورة اتباع بعض النصائح وخاصة بعد سن الأربعين، للوقاية من الجلطات القلبية.

بعد وفاة شخص في الجيم.. أسباب حدوث السكتة القلبية وأبرز أعراضها
انتشر عبر الفيس بوك فيديو لشاب في الثلاثينات من عمره، وهو يتعرض لـ السكتة القلبية، وذلك خلال وجوده في الجيم ويبدو انه قام ببذل مجهود كبير حتى تعرض للسكتة القلبية، و اغلبنا يجهل أعراض وأسباب الإصابة بالسكتة القلبية وهل يمكن أن يؤدي إلى الوفاة، وهو ما سنقوم بإستعراض في السطور التالية.

هانى الناظر يقدم روشتة للوقاية من التقلبات الجوية
أكد الدكتور هانى الناظراستشاري الأمراض الجلدية، ورئيس مركز البحوث الأسبق، أن التقلبات الجوية المختلفة من انخفاض الحرارة ثم ارتفاعها، وهبوب الرياح، كلها عوامل تساعد على انتشار العديد من الأمراض.

الأثار الجانبية بعد تلقي لقاح فيروس كورونا

كشفت دراسة جديدة عن الآثار الجانبية المرتبطة بلقاح فيروس كورونا على نطاق واسع منذ أن تم استخدام اللقاحات لأول مرة، ولقاح  استرازينيكا Oxford-Astrazeneca بشكل خاص، حيث كانت الآثار الجانبية مقلقة بعض الشيء، حيث تشير التقارير الأولية إلى احتمال تسبب اللقاح في حدوث مضاعفات عصبية نادرة وخطر الإصابة باضطرابات تخثر الدم أيضًا.

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