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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد وفاة شخص في الجيم.. أسباب حدوث السكتة القلبية وأبرز أعراضها

السكتة القلبية
السكتة القلبية

انتشر عبر الفيس بوك فيديو لشاب في الثلاثينات من عمره، وهو يتعرض لـ السكتة القلبية، وذلك خلال وجوده في الجيم ويبدو انه قام ببذل مجهود كبير حتى تعرض للسكتة القلبية، و اغلبنا يجهل أعراض وأسباب الإصابة بالسكتة القلبية وهل يمكن أن يؤدي إلى الوفاة، وهو ما سنقوم بإستعراض في السطور التالية.

 

أسباب السكتة القلبية 



وتعتبر السكتة القلبية المفاجئة هي الفقدان المفاجئ لوظيفة القلب والتنفس والوعي، عادة ما تنتج الحالة عن مشكلة في النظام الكهربائي لقلبك، والتي تعطل عمل ضخ قلبك وتوقف تدفق الدم إلى جسمك.
 

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انتبه.. علامات تحذيرية للإصابة بـ السكتة القلبية


وتختلف السكتة القلبية المفاجئة عن النوبة القلبية؛ حيث يتم حظر تدفق الدم إلى جزء من القلب. ومع ذلك ، يمكن أن تؤدي النوبة القلبية في بعض الأحيان إلى اضطراب كهربائي يؤدي إلى توقف القلب المفاجئ، وفقا لما نشر في موقع مايو كلينك الطبي.

وإذا لم يتم علاج السكتة القلبية المفاجئة على الفور، فقد تؤدي إلى الوفاة، وقد يحتاج الشخص إلى الإنعاش القلبي الرئوي (CPR) ، باستخدام مزيل الرجفان أو حتى الضغط على الصدر ويحسن فرص النجاة حتى وصول الطوارئ له.


أعراض السكتة القلبية 


وتعتبر علامات السكتة القلبية المفاجئة فورية وجذرية؛ حيث ان هناك بعض أعراض يمكن ان تنذر بالإصابة بالسكتة القلبية، وتشمل:
انهيار مفاجئ
لا نبض
لا تنفس
فقدان الوعي

 

 السكتة القلبية 


وعلى الرغم من ان السكتة القلبية المفاجئة تحدث غالبًا دون سابق إنذار، إلا ان هناك بعض العلامات والأعراض الأخرى التي يمكن ان تظهر قبل السكتة القلبية المفاجئة وعند ظهورها يجب الاتصال بالطوارئ على الفور، وقد تشمل :
عدم الراحة ألم أو انزعاج في الصدر
ضيق في التنفس
ضعف
ضربات القلب السريعة غير المنتظمة أو الخفقان أو الخفقان (الخفقان)
أزيز غير مبرر
الإغماء أو الإغماء القريب
الدوار أو الدوخة

ويمكن الوقاية من خطر إصابتك بـ السكتة القلبية المفاجئة عن طريق إجراء فحوصات منتظمة وفحص أمراض القلب والعيش بأسلوب حياة صحي للقلب، وعند الشعور بعدم الارتياح من ضربات القلب فيجب الذهاب إلى الطبيب والذي سوف يطب منك بعض الإختيار كـ تحاليل الدم ، والأشعة السينية الصدر، مخطط صدى القلب، ومسح نووي، و قسطرة الشريان التاجي لكي يحدد الطبيب سبب المشكلة التي تواجهها .

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