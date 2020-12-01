دراسة تكشف عن تمرين رياضي في الأسبوع يحمي من النوبات القلبية

وحسب موقع "express"، ركزت الكثير من الأبحاث حول تدريب القوة على صحة العظام والوظيفة البدنية ونوعية الحياة لدى كبار السن.

عندما يتعلق الأمر بالحد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، فإن معظم الأشخاص يفكرون في الجري أو غير ذلك من أنشطة القلب.

وجدت الدراستان، اللتان نُشرت في Mayo Clinic Proceedings ، أن تمارين المقاومة تقلل من خطر كليهما.





واشارت أن أقل من ساعة من تمارين المقاومة الأسبوعية ، بالمقارنة مع عدم ممارسة تمارين المقاومة، ارتبطت بانخفاض خطر الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي بنسبة 29٪ - وهي حالة تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري، و انخفض خطر ارتفاع الكوليسترول بنسبة 32 %.





كما أكدت أن العضلات هي محطة توليد الطاقة لحرق السعرات الحرارية، يساعد بناء العضلات على تحريك المفاصل والعظام ، ولكن هناك أيضًا فوائد أيضية. لا أعتقد أن هذا موضع تقدير جيد".

كما أثبتت الدراسة أن تمارين المقاومة تساعد هذا أيضًا في الوقاية من السمنة ويوفر فوائد طويلة الأجل للنتائج الصحية المختلفة."

ينصح بتمرين المقاومة الأسبوعي من قبل NHS.



