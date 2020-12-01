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مرأة

دراسة تكشف عن تمرين رياضي في الأسبوع يحمي من النوبات القلبية

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 07:31 م
تمارين رياضية
تمارين رياضية
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حياة عبد العزيز
وجدت دراسة أجرتها جامعة ولاية آيوا أن رفع الأثقال لمدة أقل من ساعة في الأسبوع يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية بنسبة 40 إلى 70%.

وأظهرت النتائج التي تعتبر من أولى النتائج التي تناولت تمارين المقاومة وأمراض القلب والأوعية الدموية، أن فوائد تمارين القوة مستقلة عن النشاط الهوائي.

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حللت الدراسة الطولية لمركز التمارين الرياضية، التي نُشرت في مجلة الطب والعلوم في الرياضة والتمارين ، ما يقرب من 13000 بالج.

كانت هناك ثلاث نتائج صحية كانت عبارة عن مقاييس - أحداث قلبية وعائية مثل القلب والسكتة الدماغية التي لم تؤد إلى الوفاة، وجميع أحداث القلب والأوعية الدموية بما في ذلك الوفاة وأي نوع من الوفيات.

قال دي سي لي، الأستاذ المشارك في علم الحركة، إن تمارين المقاومة تقلل من مخاطر الثلاثة.

وحسب موقع "express"، ركزت الكثير من الأبحاث حول تدريب القوة على صحة العظام والوظيفة البدنية ونوعية الحياة لدى كبار السن.

عندما يتعلق الأمر بالحد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، فإن معظم الأشخاص يفكرون في الجري أو غير ذلك من أنشطة القلب.

وجدت الدراستان، اللتان نُشرت في Mayo Clinic Proceedings ، أن تمارين المقاومة تقلل من خطر كليهما.

واشارت أن أقل من ساعة من تمارين المقاومة الأسبوعية ، بالمقارنة مع عدم ممارسة تمارين المقاومة، ارتبطت بانخفاض خطر الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي بنسبة 29٪ - وهي حالة تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري،  وانخفض خطر ارتفاع الكوليسترول بنسبة 32 %.

كما أكدت أن العضلات هي محطة توليد الطاقة لحرق السعرات الحرارية، يساعد بناء العضلات على تحريك المفاصل والعظام ، ولكن هناك أيضًا فوائد أيضية. لا أعتقد أن هذا موضع تقدير جيد".

كما أثبتت الدراسة أن تمارين المقاومة تساعد هذا أيضًا في الوقاية من السمنة ويوفر فوائد طويلة الأجل للنتائج الصحية المختلفة."

ينصح بتمرين المقاومة الأسبوعي من قبل NHS.

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