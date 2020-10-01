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منوعات

معلومة × تمرينة.. تمرين البنش بريس بطريقة صحيحة

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 12:10 م
صدى البلد
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ميرنا محمود - ايهاب أشرف- أشرف العمدة
قال كابتن عمر مدرب لياقة بدنية بأحد صالات الحديد إن تمرين البنش بريس هو تمرين بسيط يمكن أن يبدأ به المبتدئين والمتقدمين في اللعبة ولكن رغم أنه من أشهر التمارين إلا أن البعض يتمرن عليه بصورة خاطئة. 

وأضاف كابتن عمر ينقسم الخطأ إلى جزأين، الأول وهو الماسكة الخاطئة وذلك يؤدي إلى خطر كبير على المفصل لنقلها إلى الكوع ثم الكتف.

وأوضح عمر أن الثاني هو الجلوس بصورة خاطئة مما يؤثر على الظهر، مشيرا إلى أن هذا التمرين هو تمرين مركب يتسبب في عمل جميع عضلات الجسم  لكنة يركز على ثلاث عضلات رئيسة هم الشيست والكتف من الأمام والتراي.

وتابع كابتن عمر أن هناك معلومة خاطئة يعتقدها البعض وهي عند التوقف عن ممارسة رياضة الحديد قد يتسبب في زيادة الوزن ولكن الصحيح هو أن ممارس هذه الرياضة يكون قد تعود على كمية معينة من الطعام يقوم الجسم بحرقها مع التمرينات وعند التوقف عن التمرين يجب أن يتم تنظيم الطعام.
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