تمرين سريع للتخلص من الكرش





- استلقِ على ظهرك مع فرد ذراعيك إلى الجانبين

- حافظ على استقامة رجلك اليسرى ، وثني ركبتك اليمنى وحركها نحو صدرك.

- دع ركبتك اليمنى تتدحرج ببطء إلى جانبك الأيسر واربط قدمك اليمنى خلف فخذك الأيسر.

- ضع يدك اليسرى على ركبتك المثنية واضغط عليها برفق لتكثيف الإطالة.