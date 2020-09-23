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مرأة

تمرين سريع للتخلص من الكرش

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 05:33 م
تمرين سريع للتخلص
تمرين سريع للتخلص من الكرش
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اسماء محمد
يعد الكرش من اكثر المشاكل المحرجة التى يعانى منها عدد كبير من الناس سواء رجال او نساء.

الكرش يجعل المظهر العام سيء ويمنع الانسان من ارتداء الملابس الجذابة والأنيقة بل ويجعله يبدو أكبر سنا.
وعرض موقع " برايت سايد " خطوات عمل تمرين يساعد على التخلص من الكرش ودهون البطن.

- استلقِ على ظهرك مع فرد ذراعيك إلى الجانبين
- حافظ على استقامة رجلك اليسرى ، وثني ركبتك اليمنى وحركها نحو صدرك.
- دع ركبتك اليمنى تتدحرج ببطء إلى جانبك الأيسر واربط قدمك اليمنى خلف فخذك الأيسر.
- ضع يدك اليسرى على ركبتك المثنية واضغط عليها برفق لتكثيف الإطالة.
- شغل المنصب لمدة 5-10 ثوانٍ ، ثم كرر التمرين برجلك الأخرى.

تمرين سريع للتخلص من الكرش تمرين سريع للتخلص من الكرش
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