وداعا لكابوس الكرش .. إليك وصفات مجربة لنحت قوامك

لتنحيف البطن وحرق الدهون بسرعة يمكنك اللجوء إلى الأعشاب فهى تساعد على نسف الدهون بجانب اتباع ريجيم فعال لإنقاص الوزن، إليك وصفتان لحرق الدهون اختارى منها ما يناسبك يقدمها موقع "برايت سايد".
وصفة خل التفاح والشاي الأخضر :
مكونات أعشاب لتنحيف البطن :
1 ملعقة صغيرة خل التفاح
1 ملعقة صغيرة أوراق شاي أخضر
1 ملعقة صغيرة عسل
1 كوب ماء
كيف تطبقين الوصفة:
سخني كوب الماء حتى يبدأ في الغليان ونرفع الوعاء عن النار ونضيف أوراق الشاي الأخضر. أغلق الغطاء واتركه ينقع لمدة 3 دقائق.
صفي الشاي في كوب وأضيفي خل التفاح وأضيفى ملعقة صغيرة من العسل ويقلب جيدا ويشرب.
كيف تطبقين الوصفة :
الشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة التي تساعد على تقليل مستويات السموم في الجسم. كما أنه يساعدك على الاسترخاء ويحسن الهضم والمناعة . خل التفاح مع الشاي الأخضر والعسل هو الوصفة المثالية لقمع الشهية وفقدان الوزن
مشروب بذر الكتان والقهوة :
ماذا تحتاجين
1 ملعقة صغيرة قهوة سريعة الذوبان
1 ملعقة صغيرة بذور الكتان المطحونة
ملعقة صغيرة من القرفة
1 كوب ماء شرب ساخن
1 ملعقة صغيرة بذور الكتان المطحونة
ملعقة صغيرة من القرفة
1 كوب ماء شرب ساخن
كيف تطبقين الوصفة
ضعي ملعقة صغيرة من القهوة في كوب وأضيفي الماء الساخن ويقلب جيدًا ويضاف بذور الكتان المطحونة والقرفة يقلب جيدًا