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مرأة

بدون ريجيم .. حيل حارقة تخلصك من كابوس الكرش

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 01:02 ص
كرش
كرش
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لمياء الياسين
تبحثين عن أفضل طرق التخسيس بدون ريجيم ونسف الكرش إليك أسرع طريقة للتخسيس بدون ريجيم بمجموعة حيل سريعة يقدمها موقع برايت سايد.
امضغ جيدًا
يساعد المضغ الجيد على منحك الشعور بالشبع  وزيادة الشعور بالامتلاء وتناول كمية طعام 

تناولى الأعشاب
يساعد تناول  خلطات التنحيف السريع من مزيج بذور الكتان والجنزبيل والقرفة فكلاهما يساعد على تحويل الجسم لمكينة حرق دهون

أطباق أصغر
الأطباق الصغيرة أن تخدع عقلك وتجعلك تأكلين أقل.

تناول الكثير من البروتين
للبروتين تأثيرات قوية على الشهية. يمكن أن يزيد الشعور بالامتلاء ويقلل من الجوع ويساعدك على تناول سعرات حرارية أقل

 تخزين الأطعمة غير الصحية بعيدا عن الأنظار
إذا احتفظت بأطعمة غير صحية على منضدتك ، فمن المرجح أن تحصل على وجبة خفيفة غير مخطط لها. وهذا يسبب زيادة الوزن والسمنة. من الأفضل الاحتفاظ بالأطعمة الصحية - مثل الفواكه والخضروات. 

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