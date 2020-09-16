بدون ريجيم .. حيل حارقة تخلصك من كابوس الكرش

امضغ جيدًا



يساعد الم ضغ الجيد على منحك الشعور بالشبع وزيادة الشعور بالامتلاء وتناول كمية طعام



تناولى الأعشاب



يساعد تناول خلطات التنحيف السريع من مزيج بذور الكتان والجنزبيل والقرفة فكلاهما يساعد على تحويل الجسم لمكينة حرق دهون



أطباق أصغر

الأطباق الصغيرة أن تخدع عقلك وتجعلك تأكلين أقل.



تناول الكثير من البروتين