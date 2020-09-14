بسرعة مذهلة.. وصفات لتخسيس الأرداف والكرش

الوزن الزائد وتحويل الجسم لمكينة حرق دهون إليك رجيم للتخلص منوتحويل الجسم لمكينة حرق دهون إليك وصفات تخسيس مضمونه وسريعة لتخسيس الأرداف و الكرش بسرعه مذهلة ونتائجها مضمونة يمكنك الأعتماد عليها بجانب إتباعفعال لإنقاص الوزن .



إليك وصفات تخسيس طبيعية سريعه جدا لنسف الكرش والارداف :

مشروب القهوة والشيكولاته





ماذا تحتاجين







1 ملعقة صغيرة قهوة سريعة الذوبان

1 ملعقة صغيرة بذور الكتان المطحونة

ملعقة صغيرة شوكولاتة داكنة مبشورة

1 كوب ماء شرب ساخن



كيف تطبقين الوصفة





ضعي ملعقة صغيرة من القهوة في كوب وأضيفي الماء الساخن ويقلب جيدًا ويضاف بذور الكتان المطحونة يقلب جيدًا ويضاف إليه الشوكولاتة الداكنة المبشورة.

مشروب النعناع وبذور الكتان







ماذا تحتاجين





1 ملعقة كبيرة أوراق شاي أخضر

1 كوب ماء

5 أوراق نعناع

ملعقة من البذور كتان





كيف تطبقين الوصفة

أضيفي أوراق النعناع وبذور الكتان إلى كوب من الماء واتركيه حتى يغلي واتركه يغلي لمدة 5 دقائق أخرى وأضيفي أوراق الشاي الأخضر واتركيها تنقع لمدة 5 دقائق.

يصفى ويصب الماء المغلي في كوب ويقلب قبل الشرب.



مشروب أناناس وماء جوز الهند



ماذا تحتاجين

1 كوب ماء جوز الهند

نصف كوب أناناس

½ ملعقة صغيرة من بذور الشمر المطحونة

رشة ملح أسود





كيف تطبقين المشروب





