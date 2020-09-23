فوائد شرب الخميرة .. مزايا صحية متعددة للكبد و الشعر

فوائد شرب الخميرة كثيرة جدا فهى تحتوى على قدر كبير من الفيتامينات والأملاح المعدنية ولكن للأسف لايعرفها عدد كبير من الناس والشيء الوحيد المعروف عن فوائد شرب الخميرة هو قدرته على التخسيس.





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ونعرض فى هذا التقرير فوائد شرب الخميرة سواء على الريق أو قبل النوم وفقا لما ذكره موقع " Realsimple " و موقع " petitegirlsdiet".





فوائد شرب الخميرة على الريق للتخسيس





تعد فوائد شرب الخميرة على الريق للتخسيس من أهم مزايا هذه المادة الخارقة حيث تستخدم خميرة البيرة في الخبز والتخمير وصنع النبيذ وما شابه ذلك من العلاجات المنزلية ، وغالبًا ما تحتوي مكملات خميرة البيرة على خميرة جافة غير حية. هذا له العديد من التطبيقات كعلاج منزلي لنزلات البرد والإسهال والإمساك.





تساعد في علاج مشاكل الجلد ، حب الشباب ، أعراض ما قبل الدورة الشهرية ، الرضاعة الطبيعية ، داء السكري من النوع 2 ، زيادة الوزن ، فقدان الوزن ، وكذلك تقلص دهون البطن.





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أظهرت دراسة أجريت على الإنسان لمدة عشرة أسابيع في كوريا عام 2013 ، أن 500 مجم من خميرة البيرة المتحللة بالماء مرتين في اليوم (مرة قبل الإفطار ومرة قبل العشاء) تم إعطاؤها لـ 54 من الرجال والنساء البدينين في نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية. فقدت مجموعة خميرة البيرة في المتوسط 17.3 سم حول الخصر مقارنة بمتوسط 7 سم في المجموعة الضابطة. خسر المرضى الذين تناولوا خميرة البيرة في المتوسط 2.6 كجم (5.7 رطل) مقابل 0.83 كجم (1.8 رطل) الذين لم يتناولوا خميرة البيرة. لقد قرروا أن المرضى الذين تناولوا خميرة البيرة لم يفقدوا كتلة العضلات.





خميرة البيرة غنية بالألياف ، فيتامين ب المركب (ب 1 ثيامين ، ب 2 ريبوفلافين ، ب 3 نياسين ، ب 5 حمض البانتوثينيك ، ب 6 بيريدوكسين ، ب 7 / ح البيوتين ، حمض الفوليك B9) ، الكروم (70٪ من الاحتياجات اليومية) ، الفوسفور ، الزنك ، المنجنيز والسيلينيوم 45٪ من الاحتياجات اليومية.





تأكد من تناول كمية كافية من البروتين والفواكه والخضروات خلال اليوم ، حتى لو لم تكن جائعًا. سوف يحد من شهيتك لمدة 8 ساعات عندما تتناوله في الصباح تناول حبتين من خميرة البيرة 500 مجم في الساعة 8 صباحًا و 4 مساءً. لقد وجدت أنه إذا أخذته بعد الساعة 4 مساءً ، فلن يعمل جيدًا بالنسبة لي.





ويوفر مجمع فيتامينات ب الموجود فى الخميرة الطاقة للجسم عن طريق تكسير البروتينات والدهون والكربوهيدرات حيث يساعد على التمثيل الغذائي الخاص بك والذي بدوره يساعدك على حرق الدهون.





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هذه الفيتامينات تدعم الجسم كله بما في ذلك الجهاز العصبي والنوم والكبد والعضلات والجلد والشعر والعينين لكن لا تحتوي خميرة البيرة على فيتامين ب 12 كوبالامين الموجود في منتجات الألبان واللحوم.





فوائد شرب الخميرة باللبن قبل النوم





أما فوائد شرب الخميرة باللبن قبل النوم فهى عديدة جدا حيث أن تناول الأطعمة التي تحتوي على الكالسيوم عند تناول خميرة البيرة. تساعد الأطعمة مثل الزبادي والحليب والجبن والبروكلي على موازنة نسبة الكالسيوم والفوسفور التي ستقوي العظام والأسنان.





يوفر مجمع فيتامينات ب الطاقة عن طريق تكسير البروتينات والدهون والكربوهيدرات. يساعد على التمثيل الغذائي الخاص بك والذي بدوره يساعدك على حرق الدهون. هذه الفيتامينات تدعم الجسم كله بما في ذلك الجهاز العصبي والنوم والكبد والعضلات والجلد والشعر والعينين.





تعتبر رقائق خميرة البيرة مصدرًا جيدًا للبروتين. ثلاث ملاعق كبيرة منها تحتوى على 11 جم. البروتين ، 1 جرام. من الدهون ، 10 جرام. من الكربوهيدرات ، 5 جرام. من الألياف و 95 سعرة حرارية فقط.





تحتوي خميرة البيرة على أحماض أمينية أساسية وهي منخفضة في الصوديوم. حقيقة أن خميرة البيرة غنية بالألياف تعني أنها ستساعدك الهضم للسماح لك بالشعور بالشبع بشكل أسرع. يحد من شهيتك. تتوسع خميرة البيرة في معدتك عند مزجها أو تناولها مع كوب من الماء. ينتج تأثير ملء طبيعي يمنع الإفراط في تناول الطعام. يرضي شهيتك حتى عندما تأكل أقل. يحدث هذا بشكل خاص إذا تناولت خميرة البيرة قبل الوجبة بحوالي 30 دقيقة.





يمكنك خلط خميرة البيرة بالزبادي ، ويمكن اعتبارها بديلًا للوجبات. كما أنها تساعد على الهضم ويمكن استخدامها للمساعدة في منع الإمساك، وتعزز وظائف البنكرياس الصحية.





محتوى الكروم مهم لكبح الشهية أيضًا. يساعد الخلايا على استخدام الجلوكوز بكفاءة أكبر. هذا هو أحد الأسباب التي تجعل خميرة البيرة تساعد مرضى السكري من النوع الثاني.





يجب ألا يتناول الأشخاص الذين لديهم حساسية من خميرة البيرة أو لديهم مرض كرون أو التهاب القولون التقرحي خميرة البيرة لأنها ستجعل الأمور أسوأ بالنسبة لهم.





فوائد شرب الخميرة للشعر





لاتعرف الكثير من النساء فوائد الخميرة للشعر للبشرة وللأظافر الغذائية مفيدة وشعر وتشير الأبحاث إلى أن الخميرة الغذائية قد تساعد في مكافحة مشاكل الشعر والجلد والأظافر ، مثل الأظافر الرقيقة والضعيفة وحب الشباب.





نظرت دراسة عام 2015 في أنواع مختلفة من الخميرة الغذائية ، مع مجموعات مختلفة من المكملات الاصطناعية ، ووجدت أن العديد منها يمكن أن يمنع مشاكل الجلد ، وتساقط الشعر ، وتخفيف الشعر ، وهشاشة الأظافر ، وأكثر من ذلك.



