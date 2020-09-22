فوائد عصير القصب .. مزايا خارقة غير مقاومته لـ الأملاح

تجعل فوائد عصير القصب الانسان أكثر صحة ونشاط فبالرغم من انخفاض سعره إلا أنه يحتوى على عدد كبير من العناصر الغذائية المهمة التى تساعد فى الوقاية من الأمراض وعلاج بعضها.





نقدم لكم فى هذا التقرير فوائد عصير القصب عند تناوله بكميات معتدلة وذلك وفقا لما جاء فى موقع "organic facts". و موقع " NDTV"





فوائد عصير القصب بعد الجيم

يذهب البعض لممارسة الرياضة فى صالة الالعاب ويجب عليهم معرفة الاطعمة التى يمكن تناولها قبل وبعد التمرين ومنها عصير القصب بعد الجيم فهو من أفضل المشروبات التى تمنح الجسم الطاقة والنشاط، حيث يحتوي على كميات كبيرة من الجلوكوز بالإضافة إلى المعادن.





ويرجع سر فوائد عصير القصب بعد الجيم لاحتواءه على البوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم التى تمنح الانسان الطاقة والانتعاش والحيوية ، كما يحتوي قدر كبير من الماء الذى يعوض الجسم كمية السوائل التى تم فقدها أثناء التمرين، و يحتوي على كمية كبيرة من السعرات الحرارية، إلا أن هذا العصير يعزز عملية الأيض أو التمثيل الغذائى وحرق الدهون ويساعد في عملية إزالة السموم في الجسم ، كما أنه يزود جسمك بالعناصر الغذائية الأساسية.





فوائد عصير القصب باللبن

من اهم فوائد عصير القصب باللبن انه يمنح الجسم قدر كبير من الرطوبة ويقضى على الشعور بالعطش خاصة فى اوقات الحر الشديدة

كما انه مشروب مغذى غنى بالفيتامينات والبروتين والعناصر المغذية المفيدة لصحة الجسم وتقوية العضلات وزيادة الشاط والقوة ويحمى من الاصابة بهشاشة العظام وعلاج بعض مشاكل الجهاز الهضمى مثل الامساك





فوائد عصير القصب للاملاح

من اكثر الموضوعات المثيرة للجدل فوائد عصير القصب للاملاح حيث توارثنا معتقد علاج عصير القصب للاملاح ولكن بعض الاطباء يرون فى هذا الامر بعض المخاطر.





فوائد عصير القصب للاملاح هى تحسين وظائف الكلى ومساعدة الجسم على التخلص من السموم وزيادة إدرار البول.

ولكن لايجب تناوله للتخلص من حصوات الكلى دون استشارة الطبيب واجراء الفحوصات اللازمة لأنه قد يتسبب فى الاصابة بمضاعفات خطيرة خاصة ان تناول عصير القصب عند وجود حصوات كبيرة فانه يحركها من مكانها لكنها فى نفس الوقت لا تستطيع الخروج من الجسم بسبب كبر حجمها .





فوائد قصب السكر

فوائد قصب السكر عديدة فهو غني بمضادات الأكسدة التى تساعد في تدمير الجذور الحرة المسببة للأمراض الخطيرة مثل السرطان، وإصلاح تلف الحمض النووي، ويعالج الضعف والارهاق، وتقوية المناعة، ومساعدة الجسم فى الشفاء من العدوى مثل التهابات المسالك البولية، فضلا عن أن امتصاص قطع قصب السكر يساعد فى تحسين صحة اللثة والفم.



