علاج الذبحة الصدرية من الأدوية للجراحة

الذبحة الصدرية هي ألم في الصدر ناتج عن انخفاض تدفق الدم إلى عضلات القلب. لا تهدد الحياة عادة ، لكنها علامة تحذير على احتمال تعرضك لخطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.



من خلال العلاج وتغيير نمط الحياة الصحي ، من الممكن السيطرة على الذبحة الصدرية وتقليل مخاطر هذه المشاكل الأكثر خطورة.

يمكن أن يساعد العلاج في وقف نوبات الذبحة الصدرية وتقليل خطر حدوث المزيد من المشاكل مثل النوبات القلبية.





ووفقا لما جاء فى موقع " nhs " يحتاج معظم المصابين بالذبحة الصدرية إلى تناول عدة أدوية و قد يوصى بالجراحة إذا لم تساعد الأدوية.





من المهم أيضًا إجراء تغييرات صحية في نمط الحياة. اقرأ عن التعايش مع الذبحة الصدرية للحصول على معلومات حول هذا.





الأدوية

أدوية لعلاج النوبات

إذا كنت تعاني من الذبحة الصدرية المستقرة فسيتم إعطاؤك دواء لتتناوله عند حدوث نوبة الذبحة الصدرية" ثلاثي نترات الجليسريل أو GTN" ويكون بخاخ فم أو أقراص تذوب تحت اللسان





أدوية لمنع الهجمات

للمساعدة في تجنب المزيد من النوبات ، ستحتاج أيضًا إلى تناول دواء آخر واحد على الأقل يوميًا لبقية حياتك. يحتاج بعض الناس إلى تناول دوائين أو أكثر.





الأدوية الرئيسية المستخدمة للوقاية من نوبات الذبحة الصدرية هي:





حاصرات بيتا: لجعل ضربات القلب أبطأ وبقوة أقل

حاصرات قنوات الكالسيوم لإرخاء الشرايين وزيادة تدفق الدم إلى عضلة القلب

إذا لم تستطع الحصول على أي من هذه الأدوية ، فقد يتم إعطاؤك دواء آخر مثل إيفابرادين أو نيكورانديل أو رانولازين.





أدوية لمنع النوبات القلبية والسكتات الدماغية

الذبحة الصدرية هي علامة تحذيرية على زيادة خطر تعرضك لمشاكل خطيرة مثل النوبات القلبية أو السكتات الدماغية.





قد تحتاج أيضًا إلى تناول أدوية إضافية لتقليل هذه المخاطر، وتشمل هذه:





جرعة منخفضة من الأسبرين لمنع تجلط الدم

الستاتين لخفض مستوى الكوليسترول (دهون الدم)

مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين لخفض ضغط الدم

جراحة

قد يوصى بإجراء الجراحة إذا كانت الأدوية لا تساعد في السيطرة على الذبحة الصدرية.





النوعان الرئيسيان من جراحة الذبحة الصدرية هما:

طعم مجازة الشريان التاجي (CABG) يتم أخذ جزء من الأوعية الدموية من جزء آخر من الجسم ويستخدم لإعادة توجيه الدم حول جزء مسدود أو ضيق من الشريان

التدخل التاجي عن طريق الجلد (PCI) يتم توسيع جزء ضيق من الشريان باستخدام أنبوب صغير يسمى الدعامة

كل من هذه العمليات فعالة بالمثل. الأفضل بالنسبة لك يعتمد على ظروفك. إذا أوصيت بإجراء عملية جراحية ، فتحدث إلى طبيبك أو جراحك حول خياراتك.





ربما ستحتاج إلى الاستمرار في تناول بعض الأدوية بعد الجراحة.





الذبحة الصدرية غير المستقرة

إذا كنت تعاني من ذبحة صدرية غير مستقرة (حيث تظهر الأعراض بشكل غير متوقع) ، فستحتاج إلى أدوية لمنع تجلط الدم وتقليل خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية، قد تحصل على:





جرعة منخفضة من الأسبرين

كلوبيدوقرل

حقنة من دواء مضاد لتخثر الدم بعد فترة وجيزة من تشخيصك