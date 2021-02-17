اكتشف أعراض الذبحة الصدرية

تعد الذبحة الصدرية من المشكلات الصحية الخطيرة التى يمكن أن تهدد حياة الانسان لذا يجب ان يكون الجميع على دراية باعراضها للتمكن من اكتشافها بسرعة.





يمكن أن يكون ألم الصدر ذبحة صدرية إذا ظهرت الاعراض التالية التى عرضها موقع " nhs "





يشعر بالضيق أو البليد أو الثقل على الرغم من أن بعض الأشخاص (خاصة النساء) قد يعانون من ألم حاد أوخز

ينتشر إلى ذراعك الأيسر أو رقبتك أو فكك أو ظهرك ، ناتج عن مجهود بدني ويتوقف في غضون بضع دقائق من الراحة

أعراض أخرى

يمكن أن تسبب الذبحة الصدرية أيضًا:

ضيق التنفس

الشعور بالغثيان (الغثيان).

ألم في أسفل صدرك أو بطنك على غرار عسر الهضم

الشعور بالتعب الشديد

يعاني بعض الأشخاص من هذه الأعراض دون ألم واضح في الصدر.





ماذا تفعل إذا ظهرت عليك أعراض نوبة الذبحة الصدرية

إذا لم يتم تشخيص إصابتك بالذبحة الصدرية:

توقف عما تفعله واسترح.

حدد موعدًا عاجلًا لرؤية طبيبك إذا اختفت الأعراض في غضون دقائق قليلة.

اتصل بسيارة إسعاف إذا لم تتوقف الأعراض في غضون بضع دقائق فقد تكون نوبة قلبية.

إذا كان الأسبرين متاحًا بسهولة ولم تكن لديك حساسية منه ، فقم بمضغ قرص واحد أثناء انتظار سيارة الإسعاف و يمكن أن يساعدك ذلك إذا كنت تعاني من نوبة قلبية.





إذا تم بالفعل تشخيص إصابتك بالذبحة الصدرية:

توقف عما تفعله واسترح.

تناول الدواء الموصوف لك (غليسيريل ثلاثي النترات ، أو GTN ، رذاذ أو أقراص).

خذ جرعة أخرى بعد 5 دقائق إذا لم تساعدك الجرعة الأولى.

اتصل بسيارة إسعاف إذا استمرت الأعراض بعد 5 دقائق من تناول الجرعة



