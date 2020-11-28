طرق التعامل مع حالات توقف القلب المفاجئ لشخص أمامك

إذا شاهدت شخصًا يعاني من سكتة قلبية مفاجئة ، فاتصل برقم الإسعاف أو موظف الطوارئ المحلي على الفور وابدأ الإنعاش القلبي الرئوي. إذا تم إجراء الإنعاش القلبي الرئوي بشكل صحيح ، يمكن أن ينقذ حياة الشخص ، حيث يحافظ الإجراء على تدفق الدم والأكسجين في الجسم حتى وصول المساعدة.

في حالة توفر جهاز استعجال ضربات القلب أو انعاش القلب يمكنك بكل سهولة إنقاذ الشخص المصاب بأزمة قلبية، وبعد ذاك التوجه للمستشفي.



الموت القلبي المفاجئ والرياضيون

نادرًا ما يحدث داء الكريّات المنجلية عند الرياضيين ، ولكن عندما يحدث ، غالبًا ما يصيبنا بالصدمة وعدم التصديق.

السبب: ترتبط العديد من حالات فقر الدم المنجلي بمرض قلبي غير مكتشف. في السكان الأصغر سنًا ، غالبًا ما يكون سبب داء الكريّات المنجلية ناتجًا عن عيوب خلقية في القلب ، بينما في الرياضيين الأكبر سنًا (الذين تبلغ أعمارهم 35 عامًا أو أكثر) ، يرتبط السبب غالبًا بمرض الشريان التاجي.

الانتشار: بين السكان الأصغر سنًا ، يحدث معظم داء الكريّات المنجلية أثناء ممارسة الرياضات الجماعية. يحدث في حوالي واحد من كل 50000 رياضي ، وفي كثير من الأحيان عند الذكور. في الرياضيين الأكبر سنًا (الذين تبلغ أعمارهم 35 عامًا أو أكثر) ، يحدث داء الكريّات المنجلية غالبًا أثناء الجري أو الركض .



الفحص: توصي جمعية القلب الأمريكية بفحص القلب والأوعية الدموية للرياضيين في المدارس الثانوية والجامعات ويجب أن يتضمن تقييمًا كاملًا ودقيقًا للتاريخ الشخصي والعائلي للرياضي وفحصًا جسديًا . يجب تكرار الفحص كل عامين ، مع وجود تاريخ يتم الحصول عليه كل عام .. قد يكشف مخطط كهربية القلب عن أمراض القلب غير المصحوبة بأعراض لدى بعض الشباب. يجب أيضًا أن يخضع الرجال الذين تبلغ أعمارهم 40 عامًا أو أكبر والنساء الذين تبلغ أعمارهم 50 عامًا أو أكثر لفحص شامل وأن يتلقوا التثقيف حول عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب وأعراضها. قد يحتاجون أيضًا إلى اختبار إجهادبناءً على تقييم الطبيب. إذا تم تحديد مشاكل القلب أو الاشتباه بها ، يجب إحالة الفرد إلى طبيب القلب لمزيد من التقييم وإرشادات العلاج قبل المشاركة في الرياضة.



هل يمكن منع الموت القلبي المفاجئ؟

فمن المهم أن تتحدث مع طبيبك حول الخطوات المحتملة لتقليل المخاطر.

تعد المحافظة على مواعيد المتابعة المنتظمة مع طبيبك ، وإجراء بعض التغييرات في نمط الحياة ، وتناول الأدوية كما هو موصوف ، وإجراء الإجراءات التدخلية أو الجراحة (على النحو الموصى به) من الطرق التي يمكنك من خلالها تقليل المخاطر.



رعاية المتابعة مع طبيبك: سيخبرك طبيبك بعدد المرات التي تحتاج فيها إلى زيارات متابعة. لمنع النوبات المستقبلية من السكتة القلبية المفاجئة ، سيرغب طبيبك في إجراء اختبارات تشخيصية لتحديد سبب الحدث القلبي. قد تشمل الاختبارات مخطط كهربية القلب ( ECG أو EKG) ، والمراقبة المتنقلة ، ومخطط صدى القلب ، وقسطرة القلب ، ودراسات الفيزيولوجيا الكهربية.

الكسر القذفي (EF): EF هو قياس النسبة المئوية (الكسر) من الدم الذي يضخ (يخرج) من القلب مع كل نبضة. يمكن قياس EF في مكتب طبيبك أثناء إجراء مخطط صدى القلب (echo) أو أثناء اختبارات أخرى مثل فحص MUGA (اكتساب متعدد بوابات) ، أو قسطرة القلب ، أو اختبار الإجهاد النووي ، أو التصوير بالرنين المغناطيسي ( MRI ) للقلب. تتراوح نسبة التأثير المؤثر في صحة القلب من 55٪ إلى 75٪. يمكن أن يرتفع مؤشر EF الخاص بك وينخفض ​​، بناءً على حالة قلبك وفعالية العلاجات التي تم وصفها. إذا كنت تعاني من أمراض القلب، من المهم أن يتم قياس EF الخاص بك في البداية ، ثم حسب الحاجة ، بناءً على التغييرات في حالتك. اسأل طبيبك كم مرة يجب عليك فحص EF الخاصة بك.



تقليل عوامل الخطر لديك: إذا كنت مصابًا بمرض الشريان التاجي - وحتى إذا لم تكن مصابًا - فهناك بعض التغييرات في نمط الحياة التي يمكنك إجراؤها لتقليل خطر الإصابة بالسكتة القلبية المفاجئة. تشمل هذه التغييرات في نمط الحياة:

الإقلاع عن التدخين

خسارة الوزن

ممارسة الرياضة بانتظام

اتباع نظام غذائي صحي للقلب

إدارة مرض السكري

إدارة الأوضاع الصحية الأخرى بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم و الكوليسترول

إذا كانت لديك أسئلة أو لم تكن متأكدًا من كيفية إجراء هذه التغييرات ، فتحدث إلى طبيبك. يجب أن يعرف المرضى وأسرهم علامات وأعراض مرض الشريان التاجي والخطوات التي يجب اتخاذها في حالة ظهور الأعراض.



الأدوية: للمساعدة في تقليل مخاطر السكتة القلبية المفاجئة ، قد يصف الأطباء الأدوية للأشخاص الذين أصيبوا بنوبات قلبية أو الذين يعانون من قصور القلب أو عدم انتظام ضربات القلب مثل عدم انتظام ضربات القلب. ويمكن أن تشمل هذه العقاقير مثبطات ACE ، حاصرات بيتا، الكالسيوم حاصرات-قناة، وantiarrhythmics أخرى. بالنسبة للمرضى الذين يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول ومرض الشريان التاجي ، يمكن وصف أدوية الستاتين.

إذا تم وصف الدواء ، فسوف يعطيك طبيبك تعليمات أكثر تحديدًا. من المهم أن تعرف أسماء الأدوية الخاصة بك وأي توجيهات تحتاج إلى اتباعها عند تناولها. إذا كانت لديك أي أسئلة ، فتأكد من طرحها على طبيبك أو الصيدلي.



جهاز مقوم نظم القلب ومزيل الرجفان القابل للزرع (ICD): بالنسبة للأشخاص الذين تعرضهم عوامل الخطر لديهم لخطر كبير للموت القلبي المفاجئ ، يمكن إدخال جهاز مقوم نظم القلب ومزيل الرجفان كعلاج وقائي. جهاز مقوم نظم القلب ومزيل الرجفان القابل للزراعة هو جهاز صغير يشبه جهاز تنظيم ضربات القلب مصمم لتصحيح عدم انتظام ضربات القلب. يكتشف معدل ضربات القلب السريع ثم يصححه . يراقب مقوم نظم القلب ومزيل الرجفان القابل للزراعة (ICD) باستمرار نظم القلب. عندما يكتشف إيقاعًا سريعًا جدًا أو بطيئًا للقلب ، فإنه يوفر طاقة (صدمة صغيرة ولكنها قوية) لعضلة القلب لتسبب في نبض القلب بإيقاع طبيعي مرة أخرى. يسجل ICD أيضًا بيانات كل نبضة قلب غير طبيعية ، والتي يمكن للطبيب رؤيتها باستخدام آلة خاصة محفوظة في المستشفى.

يمكن استخدام مقوم نظم القلب ومزيل الرجفان القابل للزراعة في المرضى الذين نجوا من السكتة القلبية المفاجئة ويحتاجون إلى مراقبة ضربات القلب باستمرار. يمكن أيضًا دمجه مع جهاز تنظيم ضربات القلب لعلاج عدم انتظام ضربات القلب الأساسية الأخرى.



الإجراءات أو الجراحة التداخلية: بالنسبة للمرضى الذين يعانون من مرض الشريان التاجي ، قد تكون هناك حاجة إلى إجراء تدخلي مثل رأب الأوعية (إصلاح الأوعية الدموية) أو جراحة المجازة لتحسين تدفق الدم إلى عضلة القلب وتقليل خطر الإصابة بفقر الدم المنجلي. بالنسبة للمرضى الذين يعانون من حالات أخرى ، مثل اعتلال عضلة القلب الضخامي أو عيوب القلب الخلقية ، قد تكون هناك حاجة إلى إجراء تدخلي أو جراحة لتصحيح المشكلة. يمكن استخدام إجراءات أخرى لعلاج عدم انتظام ضربات القلب، بما في ذلك الكهربائية تقويم نظم القلب و قسطرة التذرية .

عندما تحدث نوبة قلبية في البطين الأيسر (غرفة الضخ السفلية اليسرى للقلب) ، تتشكل ندبة. قد تزيد الأنسجة المتندبة من خطر الإصابة بتسرع القلب البطيني. يمكن لاختصاصي الفيزيولوجيا الكهربية (طبيب متخصص في الاضطرابات الكهربائية للقلب) تحديد المنطقة التي تسبب عدم انتظام ضربات القلب بالضبط . قد يجمع اختصاصي الفيزيولوجيا الكهربية ، الذي يعمل مع الجراح ، الاستئصال (استخدام الطاقة الكهربائية عالية الطاقة "لفصل" المسارات الكهربائية غير الطبيعية داخل القلب) مع جراحة إعادة بناء البطين الأيسر (الاستئصال الجراحي للمنطقة المحتشة أو الميتة من أنسجة القلب).

قم بتثقيف أفراد عائلتك: إذا كنت معرضًا لخطر الإصابة بداء السكري المفاجئ ، فتحدث إلى أفراد عائلتك حتى يفهموا حالتك وأهمية طلب الرعاية الفورية في حالة الطوارئ. يجب أن يعرف أفراد عائلة وأصدقاء الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بفقر الدم المنجلي كيفية إجراء الإنعاش القلبي الرئوي. تتوفر فصول لتعليم هذا في معظم المجتمعات.

