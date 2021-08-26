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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

للرجال والنساء .. تعرف أعراض السكتة الدماغية

السكتة الدماغية
السكتة الدماغية

تحدث السكتة الدماغية عندما يتمزق أحد الأوعية الدموية في الدماغ ، أو عندما يكون هناك انسداد في تدفق الدم إلى الدماغ. وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) إليك أعراض السكتة الدماغية وفقا لموقع healthline.
 

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أعراض السكتة الدماغية


يؤدي فقدان تدفق الدم إلى المخ إلى إتلاف الأنسجة داخل الدماغ و تظهر أعراض السكتة الدماغية في أجزاء الجسم التي تسيطر عليها المناطق المتضررة من الدماغ.

كلما أسرع الشخص المصاب بالسكتة الدماغية في الحصول على الرعاية ، كانت نتائجه أفضل على الأرجح. لهذا السبب ، من المفيد معرفة علامات السكتة الدماغية حتى تتمكن من التصرف بسرعة. يمكن أن تشمل أعراض السكتة الدماغية:

-شلل
-خدر أو ضعف في الذراع والوجه والساق ، خاصة في جانب واحد من الجسم
-مشكلة في التحدث أو فهم الكلام
-مشاكل في الرؤية ، مثل صعوبة الرؤية في إحدى العينين أو كلتيهما مع اسوداد الرؤية أو عدم وضوحها أو ازدواج الرؤية
-مشكلة في المشي
-فقدان التوازن أو التنسيق
-دوخة
-صداع حاد ومفاجئ لسبب غير معروف
 

أعراض السكتة الدماغية عند النساء

 

في حين أن بعض علامات السكتة الدماغية هي نفسها لدى النساء والرجال ، إلا أن بعضها أكثر شيوعًا عند النساء.

تشمل علامات السكتة الدماغية التي تحدث في كثير من الأحيان عند النساء ما يلي:

الغثيان أو القيء
هلوسة
الم
ضعف عام
ضيق في التنفس أو صعوبة في التنفس
الإغماء أو فقدان الوعي
الارتباك 
التغيرات السلوكية المفاجئة ، وخاصة زيادة الانفعالات
النساء أكثر عرضة من الرجال للوفاة من السكتة الدماغية ، لذلك من المهم أن تكون قادرًا على التعرف على السكتة الدماغية في أسرع وقت ممكن


أعراض السكتة الدماغية عند الرجال

 

يمكن أن يعاني الرجال والنساء من نفس علامات وأعراض السكتة الدماغية ومع ذلك ، تحدث بعض أعراض السكتة الدماغية في كثير من الأحيان عند الرجال. وتشمل هذه:

تدلى جانب واحد من الوجه أو ابتسامة متفاوتة
تداخل الكلام وصعوبة التحدث وصعوبة فهم الكلام الآخر
ضعف الذراع أو ضعف العضلات في جانب واحد من الجسم
في حين أن بعض الأعراض قد تختلف بين الرجال والنساء ، من المهم بنفس القدر أن يكون كلاهما قادرًا على اكتشاف السكتة الدماغية مبكرًا والحصول على المساعدة. تعرف على المزيد حول علامات السكتة الدماغية عند الرجال.

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