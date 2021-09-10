هانى الناظر يقدم روشتة للوقاية من التقلبات الجوية

أكد الدكتور هانى الناظراستشاري الأمراض الجلدية، ورئيس مركز البحوث الأسبق، أن التقلبات الجوية المختلفة من انخفاض الحرارة ثم ارتفاعها، وهبوب الرياح، كلها عوامل تساعد على انتشار العديد من الأمراض.

وأضاف الناظر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك «أرجو من حضراتكم الحذر الشديد خلال هذه الفترة من السنة التي نمر بها حاليا بسبب التقلبات الجويةمثل الحساسية الجلدية والصدرية والجيوب الانفية وكذلك الامراض الفيروسية المعدية مثل مرض Roseola (الوردية) الذي يصيب الاطفال الصغار وكذلك الجديري المائي وفيروسات الانفلونزا وطبعا فيروس كورونا اخطرهم، بالإضافة إلى أن هذه التقلبات تؤثر بالسلب علي الجهاز المناعي وتضعفه»

الإصابة بالأمراض الفيروسية

لقت استشاري الأمراض الجلدية أنه يجب الانتباه إلى هذه القواعد للحماية من الإصابة بالأمراض الفيروسية

١- اختيار الملابس المناسبة للتغيرات في درجات الحرارة .

٢- عدم الجلوس امام المراوح واجهزة التكييف مع ملاحظة تشغيلها عند الضرورة وعلي درجات حرارة معقولةوليست شديدة الانخفاض.

٣- عند هبوب رياح يجب غلق النوافذ وارتداء الكمامة اثناء السير في الشارع لحماية الجهاز التنفسي من تلك الاتربة ٤-التباعد فهو يحمي الانسان من جميع الامراض المعدية .

٥- غسيل اليدين والوجه بالماء الصابون بعد العودة للمنزل.

٦-الاكثار من شرب المياه والتغذية الجيدة وتناول السلاطة الخضراء والليمون يوميا لرفع المناعة.