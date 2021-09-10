دراسة تؤكد: لقاحات فيروس كورونا لا تزيد من الإجهاض لدى النساء الحوامل

توصلت دراستان جديدتان أجريت عن مخاطر لقاح فيروس كورونا للحوامل مؤخرا من قبل باحثون من مركز إيرفين بجامعة كاليفورنيا، إلى أن لقاحات فيروس كورونا COVID-19 لا تزيد من خطر الإجهاض لدى النساء الحوامل.

مخاطر لقاح فيروس كورونا على الحوامل



وأفاد الباحثون المشرفون على الدراسة، انه قام فريق من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ( CDC ) بفحص البيانات من أداة الهواتف الذكية التابعة للوكالة V-SAFE ، والتي تتعقب الأشخاص الذين تلقوا لقاحات فيروس كورونا Covid.



في الدراسة الأخرى ، نظر فريق منفصل في بيانات مختلفة من سلامة اللقاح التابع لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، وتوصلت المجموعتان من الباحثين إلى نفس النتيجة، أنه لم تكن النساء اللائي تعرضن للإجهاض ممن تلقوا لقاح فيروس كورونا المستجد COVID-19 مقارنة بالنساء اللاتي ما زلن حوامل.





ويأمل الأطباء أن تساعد النتائج في إقناع النساء الحوامل ، المعرضات لخطر أكبر للإصابة بأمراض خطيرة والوفاة من الإصابة بعدوى فيروس كورونا COVID-19 والحصول على التطعيم، وفقا لما نشر في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.



وأوضح بيانات مركز السيطرة على الأمراض، انه تلقي 24.8 بالمائة فقط من الحوامل جرعة واحدة على الأقل من لقاح فيروس كورونا COVID-19، وهذا على الرغم من العديد من الدراسات التي وجدت أن الأمهات الحوامل أكثر عرضة لأعراض خطيرة جراء إصابتهم بعدوى فيروس كورونا من COVID-19 أو الوفاة.



ووجدت إحدى الدراسات، أن النساء اللائي يخضعن للولادة أثناء إصابتهم بعدوى فيروس كورونا COVID-19 كانوا أكثر عرضة بنسبة 5.7 مرة في وحدات العناية المركزة بنسبة 5.2 في المائة مقارنة بـ 0.9 في المائة من النساء غير المصابات بـ كوفيد.



مخاطر لقاح فيروس كورونا على الحوامل



بالإضافة إلى ذلك ، مات حوالي 0.1 في المائة من الأمهات المصابات بفيروس كورونا مقارنة مع 0.01 في المائة من أولئك الذين لم يصابوا بالفيروس ، بفارق 10 أضعاف.



وتحدث حالات الإجهاض بين 11 في المائة و 16 في المائة من حالات الحمل ، ووجدت الدراسة أن معدل الإجهاض لدى النساء اللائي تلقين لقاح COVID-19 هو 12.8 في المائة ، ضمن المعدل الطبيعي، وعند تقسيمها حسب العمر ، تراوحت حالات الإجهاض من 9.8٪ بين 20 إلى 29 عامًا إلى 28.8٪ لمن تتراوح أعمارهن بين 40 عامًا أو أكثر.



وأشار فريق مركز السيطرة على الأمراض (CDC)، إلى أن هذه النتائج تدل على أن لقاحات فيروس كورونا COVID-19 أثناء الحمل آمنة؛ حيث ان من بين النساء ، تلقت 14.3 في المائة جرعة واحدة على الأقل من لقاح فايزر أو موديرنا أو جونسون آند جونسون.



وقال المؤلف الرئيسي الدكتور إليس كارباندا ، كبير الباحثين في معهد HealthPartners، انه تشير بياناتنا إلى مجموعة متزايدة من الأبحاث التي يجب أن تمنح الحوامل الثقة للحصول على التطعيم ضد عدوى فيروس كورونا COVID-19، إذا لم يكن قد حصلوا عليها بالفعل .



وتابع، انه من المهم بشكل خاص للحوامل حماية أنفسهم من عدوى فيروس كورونا لأن عدوى COVID-19 قد تؤثر عليهم بشكل أكثر حدة وتؤدي إلى مضاعفات الولادة.