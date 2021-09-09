أستاذ مناعة: التطعيم أفضل وسيلة للوقاية من كورونا.. تفاصيل

قال الدكتور عبد الجواد هاشم، أستاذ مناعة، إن أفضل وسيلة للوقاية من فيروس كورونا هي تلقي اللقاح، مشيراً إلى أنه تم تطعيم أكثر من 5 مليارات شخص على مستوى العالم، نظراً لأهمية اللقاح.

وأضاف عبد الجواد هاشم، في مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الصحة بالفعل بدأت في تطعيم المعلمين والمعلمات والأطباء في الجامعة، وجميع الجهات المعنية في التعليم، مشيرا إلى أنه تم تطعيم الطلاب الذين يؤدون اختبارات الفصل الصيفي.

وأوضح أستاذ المناعة أنه سيتم تطعيم طلاب الجامعات مع بداية الفصل الدراسي، معقباً: "تطعيم الطلاب يعني حماية الأهل".

وأكد عبد الجواد هاشم أن الصحة أعلنت تسجيل شهادات تطعيم لقاح كورونا لطلاب الجامعات مجاناً، مشيراً إلى وجود العديد من الجرعات من مختلف أنواع اللقاحات، ومنها: سينوفاك، سينوفارم، جونسون أند جونسون، استرازينيكا، بالإضافة إلى لقاحي فايزر، وموديرنا، ولكنهما يحتاجان إلى إجراءات تخزينية صعبة.