عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ مناعة: التطعيم أفضل وسيلة للوقاية من كورونا.. تفاصيل

تلقي اللقاح
تلقي اللقاح

قال الدكتور عبد الجواد هاشم، أستاذ مناعة، إن أفضل وسيلة للوقاية من فيروس كورونا هي تلقي اللقاح، مشيراً إلى أنه تم تطعيم أكثر من 5 مليارات شخص على مستوى العالم، نظراً لأهمية اللقاح.

وأضاف عبد الجواد هاشم، في مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الصحة بالفعل بدأت في تطعيم المعلمين والمعلمات والأطباء في الجامعة، وجميع الجهات المعنية في التعليم، مشيرا إلى أنه تم تطعيم الطلاب الذين يؤدون اختبارات الفصل الصيفي.

وأوضح أستاذ المناعة أنه سيتم تطعيم طلاب الجامعات مع بداية الفصل الدراسي، معقباً: "تطعيم الطلاب يعني حماية الأهل".

وأكد عبد الجواد هاشم أن الصحة أعلنت تسجيل شهادات تطعيم لقاح كورونا لطلاب الجامعات مجاناً، مشيراً إلى وجود العديد من الجرعات من مختلف أنواع اللقاحات، ومنها: سينوفاك، سينوفارم، جونسون أند جونسون، استرازينيكا، بالإضافة إلى لقاحي فايزر، وموديرنا، ولكنهما يحتاجان إلى إجراءات تخزينية صعبة.

استاذ مناعة اللقاح فيروس كورونا تلقي اللقاح اختبارات الفصل الصيفي جونسون أند جونسو

موضوعات متعلقة

بعد رحيله.. الوجهات الأقرب للتعاقد مع راموس

هل ينتقل راموس إلى برشلونة ؟.. أسطورة ريال مدريد يرد

لم تهمني الأموال.. راموس يكشف سر رحيله عن ريال مدريد

لا بحجم البرنابيو.. سيرجيو راموس يعلن موقفه من الانضمام إلى برشلونة

يعد 16 سنة خدمة.. راموس يودع جماهير ريال مدريد في مؤتمر صحفي اليوم

سن الأضحية من البقر و الخروف .. اعرف أعمار الأضحيات الجائزة

علامات قرب الفرج واستجابة الدعاء .. 6 إشارات تمنحك التفاؤل

أوقات استجابة الدعاء في ساعات اليوم والليلة .. اغتنمها لتحقق أمنياتك

ترشيحاتنا

تقدير دور مصر لإعادة إعمار غزة..لقاء تشاوري بين وزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين | صور

فشل كبير لتل أبيب.. مسؤولون بـ إسرائيل يطالبون بمحاسبة المقصرين بواقعة جلبوع

حقيقة لقاء سمية الخشاب وكريستيانو رونالدو في البرتغال

شوبير يكشف الراحلين عن النادى الأهلى.. ويحذر من كارثة بسبب "أجاى"

راتبها 63 ألف دولار.. مدينة أسترالية تقصر مهنة تنظيف الشوارع على النساء

وزيرة التجارة تبحث تفعيل دور اتحاد الغرف التجارية في تنمية الاقتصاد المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة 15%.. مفآجات بالجملة لـ أصحاب المعاشات والموظفين بالقانون الجديد

ظهور نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية 2021 خلال ساعات

أحمد موسى يتصدر تويتر بـ 7 هاشتاجات.. ومغردون: رقم مشاهدة تاريخي

شاهد... مصر ترسل 3 طائرات عسكرية في ختام جسر المساعدات الإنسانية للسودان

الاتحاد الإنجليزي يغرم لاعبي تشيلسي بسبب محمد صلاح

بحد أدنى 100 ألف جنيه للأسرة..هدايا بالجملة لـ أسر الشهداء والمصابين تصرف غدا| تفاصيل

رضا عبد العال يفتح النار على اتحاد الكرة بسبب مدرب المنتخب

السجن 10 سنوات لكابتن كرة شهير بتهمة هتك عرض لاعب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الضحايا 3 جثث فقط .. قصة عقار شبرا الخيمة المنهار

فنان وموسيقار ورجل أعمال.. من هم أزواج ليلى طاهر الستة؟

3 طائرات عسكرية مصرية تحمل مساعدات إنسانية عاجلة للسودان

تفوق مصري| ختام فعاليات المباريات الحربية بروسيا والصين.. فيديو

فيديو

فيديو جراف| رحالة كروية.. تعرف على مسيرة كارلوس كيروش التدريبية

فيديو جراف| أبطال تحت الـ 30.. مصريون يتصدرون قائمة فوربس 2021

فيديو جراف.. ماذا قال الرئيس السيسي في منتدى مصر للتعاون الدولي

حلمها تعديل الرواتب.. معلومات عن دينا أيمن أول مديرة مصرية في مايكروسوفت

المزيد

ساحة رأي

إسراء حامد تكتب: خاطر المصريين

عبد المعطى أحمد يكتب: «كوم الناضورة».. كنز الجمال المنسى!

عمر عاقيل يكتب: مؤشر السقوط

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (15)

د. دعاء بيرو تكتب: فن التعامل مع الزوج كثير الانتقاد 

جمال قرين يكتب: منظومة التأمين الصحى الجديدة بإسنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

المزاج الإيجابي والمزاج السلبي

بهجت العبيدي

الإنسان الهجين .. ما بعد الإنسان العاقل!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: أصول اشتباك القاعده مع الطلبان (2)

مروة لطفي

الكراسي الموسيقية

شريف سمير

حساب «جماعة البدرى» المفتوح!

محمد نوار

العمى!

د.محمود بكري

معركة الوعي (3)

مني أحمد

أفغانستان بين الماضي والحاضر

اﻟﻤﺰﻳﺪ