تعرف على الأسباب وراء إصابة مرضى السكري بحالات شديدة من فيروس كورونا

اذا كنت مصابًا بمرض السكري - بغض النظر عن نوعه، من المرجح أن تصاب ب فيروس كورونا أكثر من أي شخص آخر.

وغالبية الأشخاص الذين يصابون بفيروس كورونا سواء كانوا مصابين بالسكري أم لا سيكون لديهم أعراض خفيفة ولا يحتاجون إلى الذهاب إلى المستشفى.

ومع ذلك ، فإن كل شخص مصاب بداء السكري ، بما في ذلك المصابين بالنوع الأول والنوع الثاني والحمل وأنواع أخرى ، يكونون أكثر عرضة للإصابة بمرض خطير إذا أصيبوا بفيروس كورونا ، لكن الطريقة التي يؤثر بها عليك يمكن أن تختلف من شخص لآخر.

عند الاطفال ، يكون خطر الإصابة بمرض خطير بفيروس كورونا منخفضًا للغاية.

بالنسبة لمعظم البالغين ، يعد فيروس كورونا مرضًا خفيفًا، لكن بعض الناس يصابون بمتحورات أكثر خطورة ويمكن للأسف أن يموتوا من شدة الفيروس .

وتظهر الابحاث أن هناك بعض عوامل الخطر التي تجعل الأشخاص المصابين بداء السكري أكثر عرضة لخطر الإصابة ، مثل التقدم في السن ، أو ارتفاع نسبة hbaic ، أو وجود تاريخ من المضاعفات المرتبطة بمرض السكري .

هناك عوامل أخرى أيضًا ، مثل مؤشر كتلة الجسم والعرق ، تظهر الأبحاث أنه يمكن أن يكون لها تأثير على المخاطر الخاصة بك.

هناك بعض عوامل الخطر التي لا يمكنك تغييرها ، لكن هناك عوامل أخرى يمكنك من خلالها تقليل المخاطر .

يمكن أن يؤدي كونك مريضا إلى زيادة نسبة السكر في الدم في كل مكان، يحاول جسمك محاربة المرض عن طريق إطلاق الجلوكوز (السكر) المخزن في مجرى الدم لمنحك الطاقة.

لكن جسمك لا يستطيع إنتاج ما يكفي من الأنسولين للتعامل مع هذا ، وبالتالي ترتفع نسبة السكر في الدم.

يعمل جسمك وقتًا إضافيًا لمحاربة المرض ، مما يجعل إدارة مرض السكري لديك أكثر صعوبة عند الإصابة بفيروس كورونا.