عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تعرف على الأسباب وراء إصابة مرضى السكري بحالات شديدة من فيروس كورونا

فيروس كورونا والسكري
فيروس كورونا والسكري

اذا كنت مصابًا بمرض السكري - بغض النظر عن نوعه، من المرجح أن تصاب ب فيروس كورونا أكثر من أي شخص آخر. 

وغالبية الأشخاص الذين يصابون بفيروس كورونا سواء كانوا مصابين بالسكري أم لا  سيكون لديهم أعراض خفيفة ولا يحتاجون إلى الذهاب إلى المستشفى. 

 

دراسة: 1 من كل 4 مراهقين يعاني من الاكتئاب أو القلق خلال جائحة فيروس كورونا

حقيقة وجود الفطر الأسود في عفن البصل

 

ومع ذلك ، فإن كل شخص مصاب بداء السكري ، بما في ذلك المصابين بالنوع الأول والنوع الثاني والحمل وأنواع أخرى ، يكونون أكثر عرضة للإصابة بمرض خطير إذا أصيبوا بفيروس كورونا ، لكن الطريقة التي يؤثر بها عليك يمكن أن تختلف من شخص لآخر.

عند الاطفال ، يكون خطر الإصابة بمرض خطير بفيروس كورونا منخفضًا للغاية.

بالنسبة لمعظم البالغين ، يعد فيروس كورونا مرضًا خفيفًا، لكن بعض الناس يصابون بمتحورات أكثر خطورة ويمكن للأسف أن يموتوا من شدة الفيروس .  

وتظهر الابحاث أن هناك بعض عوامل الخطر التي تجعل الأشخاص المصابين بداء السكري أكثر عرضة لخطر الإصابة ، مثل التقدم في السن ، أو ارتفاع نسبة hbaic ، أو وجود تاريخ من المضاعفات المرتبطة بمرض السكري .

هناك عوامل أخرى أيضًا ، مثل مؤشر كتلة الجسم والعرق ، تظهر الأبحاث أنه يمكن أن يكون لها تأثير على المخاطر الخاصة بك.

هناك بعض عوامل الخطر التي لا يمكنك تغييرها ، لكن هناك عوامل أخرى يمكنك من خلالها تقليل المخاطر .

يمكن أن يؤدي كونك مريضا إلى زيادة نسبة السكر في الدم في كل مكان، يحاول جسمك محاربة المرض عن طريق إطلاق الجلوكوز (السكر) المخزن في مجرى الدم لمنحك الطاقة.

 لكن جسمك لا يستطيع إنتاج ما يكفي من الأنسولين للتعامل مع هذا ، وبالتالي ترتفع نسبة السكر في الدم.

يعمل جسمك وقتًا إضافيًا لمحاربة المرض ، مما يجعل إدارة مرض السكري لديك أكثر صعوبة عند الإصابة بفيروس كورونا.

فيروس كورونا اسباب فيروس كورونا فيروس كورونا والسكري علاج فيروس كورونا اخبار الصحة

ترشيحاتنا

هيومن رايتس ووتش | سنوات من التضليل والسعي لزعزعة استقرار مصر

علاقتهم ببعض حديث السوشيال ميديا| إيه الكلام اللي قاله محمود البزاوي لابنه

محطات في مسيرة كارلوس كيروش المدير الفني الجديد لـ منتخب مصر

السفارة السعودية بأمريكا تصدر بيانا بشأن هجمات 11 سبتمبر

تبدأ بـ 70 ألف درهم.. أوبل كورس لاند موديل 2021 في الإمارات

تعرف على سيارات أودي سيدان موديل 2021 في الكويت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة 15%.. مفآجات بالجملة لـ أصحاب المعاشات والموظفين بالقانون الجديد

خالد الجندي يفجر مفاجأة عن فتوى غشاء البكارة .. فيديو

3 شروط لإخلاء المستأجرين في قانون الإيجارات القديم.. تعرف عليها

ظهور نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية 2021 خلال ساعات

السعودية.. شرط جديد لدخول المسجد الحرام غير لقاح كورونا

محمد صلاح مهدد بالغياب عن مباراتى مصر أمام ليبيا بتصفيات المونديال

أول تعليق من كارلوس كيروش بعد توليه تدريب منتخب مصر

خالد بيومي يطمئن المصريين بعد تعيين كارلوس كيروش مدربا للمنتخب الوطني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 طائرات عسكرية مصرية تحمل مساعدات إنسانية عاجلة للسودان

تفوق مصري| ختام فعاليات المباريات الحربية بروسيا والصين.. فيديو

طريقة تفريز عجينة البيتزا .. ووصفات متعددة لتحضيرها في المنزل

القومي للحضارة يستقبل خالدة بوزار الأمين العام المساعد للأمم المتحدة.. صور

فيديو

فيديو جراف.. ماذا قال الرئيس السيسي في منتدى مصر للتعاون الدولي

حلمها تعديل الرواتب.. معلومات عن دينا أيمن أول مديرة مصرية في مايكروسوفت

3 طائرات عسكرية مصرية تحمل مساعدات إنسانية عاجلة للسودان

تفوق مصري| ختام فعاليات المباريات الحربية بروسيا والصين.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

جمال قرين يكتب: منظومة التأمين الصحى الجديدة بإسنا

ليلى موسي تكتب: درعا.. العودة إلى المربع الأول

إسلام عوض يكتب: الرئيس السيسي يدخل التاريخ من باب «الجمهورية الجديدة»

حازم الشريف يكتب: هل نحن على قدر المسئولية؟

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات «4»

عبير حلمي تكتب: كم أبهرتني الحياة ؟!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

الكراسي الموسيقية

شريف سمير

حساب «جماعة البدرى» المفتوح!

محمد نوار

العمى!

د.محمود بكري

معركة الوعي (3)

مني أحمد

أفغانستان بين الماضي والحاضر

ريهام مازن

إطلالة راديو الأهرام !!!

إبراهيم النجار

واشنطن.. ماذا بعد الهزيمة؟

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم ثقافة الحوار

اﻟﻤﺰﻳﺪ