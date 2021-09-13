تعرفوا على تفاصيل طرح جرعة ثالثة من لقاحات فيروس كورونا في أوروبا.. فيديو

قال الدكتورة منار مراد، استشاري الإنعاش في المستشفى الأوروبي جورج بومبيدو في فرنسا، إن 70% فقط من الشعب الفرنسي قد حصل على اللقاح، معقبة: "نعاني من مشكلة كبيرة وهي أن هناك أعداد كبيرة يرفضون تلقي اللقاح".

وأوضحت منار مراد في مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" المُذاع على فضائية "سي بي سي"، أن الـ 30% من الشعب الفرنسي الذين يرفضون تلقي اللقاح، يتبعون نظرية المؤامرة وعدم الاقتناع باللقاح، معقبة: "من المتعارف على الشعب الفرنسي هو وجود فئة كبيرة دائماً معارضة لأي شيء داخل الدولة".

وتابعت استشاري الإنعاش في المستشفى الأوروبي جورج بومبيدو في فرنسا، أن الدولة الفرنسية فرضت العديد من الاجراءات من أجل تلقي اللقاح، والتي قد اعتبرها البعض ما يُسمي بـ "الاجبار"، مشيراً إلى أن القيادة السياسية في فرنسا وضعت اجراء لكافة العاملين في المستشفيات والأطباء، بأن من لم يحصل على جرعتين اللقاح حتى يوم 9 من الشهر الحالي،سوف يفصل من عمله.

ونوهت منار مراد أن أي شخص يريد أن يدخل مطعم أو مركز تجاري أو القهاوي في فرنسا، يجب أن يظهر تلقيه لجرعتين اللقاح أولاًحتى يسمحوا له بالدخول.

وكشفت استشاري الإنعاش في المستشفى الأوروبي جورج بومبيدو في فرنسا، عن طرح جرعة ثالثة من لقاحات كورونا في أوروبا نهاية شهر أكتوبر.