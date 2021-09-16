من خلال الأظافر .. إختبار بسيط يخبرك بأنك مريض سرطان أم لا

مرض السرطان من الأمراض التي تفاجئ الإنسان، ووجد أن 90% من الحالات التي أصيبت بالسرطان لم تدركه إلا في حالات متأخرة و متقدمة منه، و لكن ينجو البعض أحيانا من ذلك الوحش بسبب إكتشافه مبكرا .

وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ستار"، البريطانية، فإن هناك إختبار بسيط أشار إليه بعض الأطباء يمكن القيام به في المنزل، يخبرك إذا كنت تعاني من مرض سرطان الرئة أم معافى .



أثبتت إحدى الدراسات البريطانية الحديثة، أن 35% من الأشخاص الذين يعانون من سرطان الرئة يمكن الكشف مبكرا عن إصابتهم من خلال أظافرهم .

أوضحت الدراسة ان مصابي سرطان الرئة يعانون من لين في الاظافر و تعرج في الأصابع بسبب لين العظام، و ذلك بسبب تأثر الجسم بأكمله بالإصابة بالسرطان ، وتاثير الهزلان الذي يصيب الجسم كله .

جدير بالذكر أنه يمكن فحص أظافرك و الاصابع بشكل دوري، للإطمئنان على صحتك، و حينما تجد أظافرك في حالة لين بإستمرار عليك إستشارة الطبيب على الفور لأنها قد تكون علامة ملإلإصابتك بسرطان الرئة .

