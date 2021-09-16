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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

من خلال الأظافر .. إختبار بسيط يخبرك بأنك مريض سرطان أم لا

صدى البلد

مرض السرطان من الأمراض التي تفاجئ الإنسان، ووجد أن 90% من الحالات التي أصيبت بالسرطان لم تدركه إلا في حالات متأخرة و متقدمة منه، و لكن ينجو البعض أحيانا من ذلك الوحش بسبب إكتشافه مبكرا . 
وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ستار"، البريطانية، فإن هناك إختبار بسيط أشار إليه بعض الأطباء يمكن القيام به في المنزل، يخبرك إذا كنت تعاني من مرض سرطان الرئة أم معافى . 

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أثبتت إحدى الدراسات البريطانية الحديثة، أن 35% من الأشخاص الذين يعانون من سرطان الرئة يمكن الكشف مبكرا عن إصابتهم من خلال أظافرهم . 
أوضحت الدراسة ان مصابي سرطان الرئة يعانون من لين في الاظافر و تعرج في الأصابع بسبب لين العظام، و ذلك بسبب تأثر الجسم بأكمله بالإصابة بالسرطان ، وتاثير الهزلان الذي يصيب الجسم كله . 
جدير بالذكر أنه يمكن فحص أظافرك و الاصابع بشكل دوري، للإطمئنان على صحتك، و حينما تجد أظافرك في حالة لين بإستمرار عليك إستشارة الطبيب على الفور لأنها قد تكون علامة ملإلإصابتك بسرطان الرئة . 
 

السرطان مرض السرطان اختبار الأطباء المنزل سرطان الرئة

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