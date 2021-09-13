احذر.. تناول الشاي بهذه الطريقة يصيبك بأمراض خطيرة

يحتوي الشاي على الكثير من الفوائد الصحية المحتملة، كما أنه يحتوي على مضادات الأكسدة الموجودة التي يمكن أن تحمي من السرطان وأمراض القلب والسكتة الدماغية.

ولكن يعتاد الكثير من الأشخاص على تناول كوب من الشاي بعد وجبة الغذاء، أو شرب الشاي بكثرة على مدار اليوم مما يسبب الكثير من الأثار الجانبية على الصحة.

الأثار الجانبية لشرب الشاي بعد الغذاء

على الرغم من أن الآثار الجانبية السلبية نادرة للغاية، ولكن وجدت إحدى دراسات الحالة أن شرب كميات كبيرة من الشاي يوميًا كان مرتبطًا بزيادة إنزيمات الكبد والتي يمكن أن تشير غالبًا إلى وجود مشكلة في الكبد.

ويمكن لبعض المركبات الموجودة في الشاي أن تحفز إنتاج هرمون الجنس الأنثوي ، الإستروجين.

كما تشير بعض المصادر إلى أن الأشخاص الذين يعانون من حالات حساسة للهرمونات مثل سرطان الثدي قد يرغبون في تجنب هذا النوع من الشاي.

ومع ذلك، فإن هذا التأثير خفيف جدًا ومن المحتمل أنك ستحتاج إلى استهلاك كميات كبيرة جدًا قبل أن ترى تأثيرًا.

ولكن تناول الشاي بعد وجبة الغذاء مباشرة يعمل على امتصاص الحديد من الجسم بشكل كبير، كما يعيق امتصاص المصادر النباتية، كما يزيد تناول الشاي من الشعور بالتوتر والقلق بسبب احتوائه على الكافيين، كما يسبب في حرقة المعدة عند تناوله بكثرة